La película ganadora del Oscar que ya llega a Netllix y tiene a Brad Pitt como protagonista

La plataforma de streaming presentó a esta producción como una de sus novedades más esperadas para el catálogo del 2026.

El film ganó premios Óscar, BAFTA, New York Critics y arrasó en el festival de Cannes.

Netflix renueva su catálogo para 2026 y, dentro de su calendario, cuenta con una amplia cantidad de estrenos que renuevan la oferta para Argentina y Latinoamérica. Dentro de las nuevas propuestas de series, regresos y películas, este primer mes del año marcará una diferencia para la plataforma en el mundo del streaming.

Es por eso que, dentro de estas nuevas opciones, la plataforma apuesta a traer títulos que fueron aclamados por el público y los críticos en su momento de estreno. Uno de esos títulos llegará a la plataforma en las primeras dos semanas del año, y esto es todo lo que debes saber para no perderte de su estreno.

Bastardos Sin Gloria De qué trata "Bastardos sin gloria" La película se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y sigue dos líneas principales. Por un lado, presenta a un grupo de soldados judíos estadounidenses, conocidos como “los Bastardos”, liderados por el teniente Aldo Raine, que llevan a cabo la misión brutal de derrocar a los nazis mediante ataques y asesinatos.

Por otro lado, sigue a Shosanna Dreyfus, una joven judía que sobrevive a la masacre de su familia y años después planea una venganza contra el ejército nazi desde un cine en París.

El film, que ganó premios Óscar, BAFTA, New York Critics y arrasó en el festival de Cannes, llega a Netflix Latinoamérica el 19 de enero, como una de sus novedades nuevas más esperadas por los usuarios.

Embed - Bastardos sin gloria - Trailer Reparto de "Bastardos sin gloria" La producción fue dirigida por el aclamado director Quentin Tarantino, y cuenta con la participación de actores aclamados mundialmente, como: Brad Pitt como el teniente Aldo Raine

Christoph Waltz como el coronel Hans Landa

Mélanie Laurent como Shosanna Dreyfus

Eli Roth como Donny Donowitz

Michael Fassbender como el teniente Archie Hicox

Diane Kruger como Bridget von Hammersmark

Daniel Brühl como Fredrick Zoller

Til Schweiger como Hugo Stiglitz

Gedeon Burkhard como Wilhelm Wicki

B.J. Novak como Utivich