Veredicto para Felipe Pettinato: se define su situación por la muerte del neurólogo + Seguir en









El tribunal dará a conocer este lunes la sentencia en el juicio por estrago doloso seguido de muerte, tras pedidos de penas contrapuestos entre fiscalía, querella y defensa.

Este lunes se conocerá el veredicto para Felipe Pettinato

Este lunes se conocerá el veredicto contra Felipe Pettinato por el delito de estrago doloso seguido de muerte de Melchor Rodrigo en 2022, en una causa que generó fuerte impacto y en la que la fiscalía pidió prisión, la querella una pena mayor y la defensa reclamó la absolución.

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Luego de varias audiencias en las que se exhibieron imágenes del incendio en la vivienda del artista en Belgrano, el resultado de la autopsia y distintas pericias, este lunes desde las 09.00, a través de Zoom, se conocerá la decisión de los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

En los alegatos, la fiscalía solicitó una pena de 4 años y siete meses de prisión, mientras que la querella elevó el pedido a 15 años de cárcel. Por su parte, la defensa insistió en la absolución del imputado.

El delito de estrago doloso seguido de muerte contempla una pena de 8 a 20 años de prisión. En caso de ser condenado, sería la segunda sentencia en su contra, ya que previamente fue condenado por el abuso sexual simple de la hija de su ex pareja.

El caso El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó al departamento de Pettinato, su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio de la calle Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23.00, se desató un incendio dentro de la vivienda. Pettinato salió al pasillo para pedir ayuda con el objetivo de sofocar las llamas y rescatar a Rodrigo. Aunque un vecino intentó asistir, al llegar los bomberos encontraron el cuerpo sin vida del médico en el living del departamento, con gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas. Este dato resultó clave, ya que la autopsia determinó que la víctima murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, además de “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

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