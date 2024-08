Tamara Pettinato contó cómo transitó el escándalo con Alberto Fernández: "Me angustié y me quedé en la cama una semana"

La panelista Tamara Pettinato reveló detalles y contó cómo tránsito el escándalo con Alberto Fernández tras la difusión de los videos en el despacho presidencial de Casa Rosada: "Me angustié y me quedé en la cama una semana".

Tras romper el silencio en su programa de streaming en Blender, el jueves por la noche, Pettinato volvió a la radio y dio más datos sobre su estado de ánimo ante la explosión viral: "Terrible. No fui contando el minuto a minuto de victimizarme, de decir que estaba en casa. Básicamente fue eso, acostarme y estar tapada hasta la cabeza. No es que me escondí, hay un golpe que te pega cuando filtran algo tuyo. Ni conocía ese video y de pronto, de un segundo para el otro, verte en todos los programas y que todo el mundo empiece opinar y empezar a recibir cataratas de algunos apoyando y otros odiandote, es un golpe para mí".

"Lo único que me salió fue quedarme encerrada tirada en la cama y tratar de no ver nada, porque realmente de las redes no vi nada . En eso existe protegerse uno y decir 'no lo leo'", añadió en su programa de Radio Con Vos.

"El día que más me angustié fue cuando mi hijo me dijo 'me poné triste lo que están diciendo de vos'. Me dijo que está en TikTok. Y nada, tuve que explicarle que somos una familia de gente pública, que esto puede pasar y que la gente puede opinar para bien o para mal. Lo hice faltar al colegio. Hay una parte que no lo tenía en cuenta y es que hoy le llega a pibes de cualquier edad por las redes", reveló.

Detalló, además, que permaneció una semana en cama y aseguró que todavía padece las consecuencias por las críticas: "Lo único que me salió fue quedarme encerrada tirada en la cama y tratar de no ver nada, porque realmente de las redes no vi nada. En eso existe protegerse uno y decir 'no lo leo'".

"El otro día discutía con mi hermano, que se mete y a veces se pelea con la gente en Twitter, y yo le dije 'eso lo ele gís vos, por qué no elegís no leer y listo. No sé si borrar la aplicación pero no leer. Yo eso no lo leí pero es inevitable ver. Fue un golpe, me angustié y me quedé en la cama tapada una semanita. No es que ya pasó igual", explicó.

qLmoxisxsC2b6jvq.mp4 Gentileza: Radio Con Vos

Se revelaron más chats de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: "Sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza"

Golpes, maltratos e incluso patadas a la panza mientras podría estar cursando su embarazo, son algunas de las revelaciones estremecedoras que se conocieron este jueves sobre lo que vivió la ex primera dama, Fabiola Yañez, durante su convivencia con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

“Con muy (sic) llanto te digo esto. El sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeó. No se qué más decir ni a quién aferrarme”, fue, tal vez, la frase de Yañez más fuerte que se conocieron este jueves de la conversación que tuvo la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, que en este momento analiza la justicia.

El medio Infobae publicó jueves partes desconocidas de la conversación que destapó la violencia de género que habría sufrido Fabiola Yañez de parte del expresidente Alberto Fernández. El chat difundido da cuenta de una relación de intimidad entre ambas mujeres, donde Yañez podía contar lo que sufría y el modo en que Cantero trataba de "contenerla".