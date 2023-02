Fede Bal habló después del escándalo de los chats: qué dijo

Luego de aclarar que no navega “mucho tiempo en las redes” en estos días, advirtió que "no tengo que hablar con nadie de nada” sobre este episodio, que amenaza con ser el esándalo del verano.

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, desafió: “Que hablen todo lo que quieran, está todo bien. Entiendo el juego y son chimentos. Me parece que los abogados son para cosas un poco más graves”.

De esta forma se refirió al anuncio de Estefi Berardi de llevar a la Justicia a Intrusos, Marcela Tauro y Sofía Aldrey -ex de Bal- por la difusión de los chats que la panelista de LAM habría mantenido con Fede y en los que recordaban sus encuentros sexuales.

Lourdes Sánchez dijo “no pueden estar subiendo esto” y aseguró que las capturas de conversaciones de Instagram con el actor que se se le adjudicaron el fin de semana son "falsas".

Flor de la Ve desmintió los chats con Fede Bal

También habló una de las aludidas en esta historia, nada más y nada menos que Flor de la V, en el comienzo de la emisión de Intrusos, en el canal América.

“Yo cuando me voy del programa me desconecto de todo, redes, conversaciones, pero me enteré de unos chats falsos entre Federico Bal y la señora. Voy a hablar de este tema, lo estuve pensando el fin de semana y la verdad que tengo como una sensación, un sabor amargo. Hay algo que sucede hace muchísimos años en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans, travestis y trans”, comenzó diciendo la conductora.

“Y en este caso puntual, yo quiero hacer foco en eso porque me parece que es por ahí la situación. Hoy Fede Bal está en el ojo de la tormenta, y cuando lo señalan a él, que habría tenido una relación con una mujer trans, lo ponen desde el lugar del prejuicio, de lo monstruoso. No era suficiente que él tenga historias con otras mujeres sino que había que ponerlo en el lugar del pecado, del tabú, lo morboso y ahí es donde quiero entrar”, siguió detallando sobre la aparición de esa conversación.