Una ex Spice Girls recibió honores reales por su trabajo con víctimas de violencia de género

“No como una Spice Girl, sino como Melanie Brown, esta niña mestiza de clase trabajadora de Leeds que siempre ha hecho lo suyo, a pesar de todo", expresó la artista en la ceremonia. "Eso me hizo sentir increíblemente orgullosa de mí misma, de todas las mujeres que han pasado por experiencias similares y de todas las personas que me han ayudado en este camino", agregó.