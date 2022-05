Día de Star Wars: el futuro de una franquicia que necesita reinventarse.

De esos cinco films, los Episodios 7, 8 y 9 representan el final de la Saga Skywalker, la historia principal que Star Wars inició en 1977. Más allá de lo económico, esas películas quedaron debajo de las expectativas y provocaron grandes grietas entre los fans, hoy más vocales que nunca gracias a las redes sociales.

Las innovadoras decisiones del director y guionista Rian Johnson en Episodio 8 no impactaron bien en un grupo de seguidores y su respuesta, en algunos casos hasta abusiva, causó temor puertas adentro de Lucasfilm.

El resultado fue rechazar el guión de Colin Trevorrow para Episodio 9 y crear una nueva película con, el ya conocido, J.J. Abrams, cuya pobreza narrativa terminó por no satisfacer a nadie. Cerrar la Saga Skywalker, como fuera, era para Disney sacarse un ancla, casi una obligación fallida que obstruía la posibilidad de expandir el universo como con las películas spin-off “Rogue One” y “Han Solo”.

Con la vara baja de simplemente terminar lo que empezaron y seguir adelante, Lucasfilm estrenó un paso a su futuro: The Mandalorian, la primera serie live-action para streaming. El éxito de las primeras dos temporadas (estrenadas por Disney+ en 2019 y 2020) fue suficiente para que Star Wars deposite toda su confianza en ese formato. Pero la pandemia les jugó una mala pasada y durante más de un año no hubo ninguna serie que estrenar.

En ese contexto, 2022 parece ser el verdadero comienzo de esta nueva etapa con cuatro series en un solo año. Andor, una precuela a “Rogue One” protagonizada por Diego Luna, será un thriller de espías y tendrá la chance de crecer bajo el buen visto popular de la película donde se presentó al personaje. Mientras que, de no gustar, ningún personaje icónico de la franquicia se pone en riesgo.

Por su parte, The Mandalorian ya no tiene nada que probarle a nadie, es la bandera de la franquicia y las posibilidades de decepcionar parecen lejanas.

Ser esa bandera tiene sus consecuencias y lo pudimos ver en El Libro de Boba Fett, que terminó su primera temporada en febrero. La serie que vio el regreso de uno de los personajes más míticos en las películas originales no fue lo que el público esperaba: en la intención de crear un universo compartido de series, recibimos una historia que no termina de tener tiempo de desarrollarse y se ve interceptada por The Mandalorian durante dos episodios en los cuales Fett pierde completamente el protagonismo.

Así llegamos a la clave para el 2022: la muy anticipada miniserie de Obi-Wan Kenobi. Originalmente pensada como una película, la producción comenzó hace unos 10 años y es una de las más pedidas por los fans durante los últimos 15. Pasó por dos guionistas y otro director hasta llegar a Deborah Chow, la primera mujer a cargo de un producto masivo de Star Wars. Esto aporta otro distintivo más: es la primera serie que no será producida por Jon Favreau y Dave Filoni, creadores de The Mandalorian y El Libro de Boba Fett.

La miniserie marca el regreso de Ewan McGregor a su rol de las precuelas de la Saga Skywalker que terminó de impulsarlo al estrellato. Más sorprendente que eso, también Hayden Christensen, Anakin Skywalker / Darth Vader, vuelve a la franquicia que le dio tanto fama como una respuesta tan innecesariamente tóxica que en varias ocasiones tuvo que retirarse del mundo de Hollywood.

Todos estos elementos no hacen más que agrandar las expectativas y la anticipación por esta miniserie, que se estrena el próximo viernes 27 de mayo con dos episodios juntos, para luego tener un lanzamiento semanal cada miércoles.

La historia comienza 10 años después de los eventos de Star Wars Episodio 3: La Venganza de los Sith, donde Kenobi enfrentó su mayor derrota, la corrupción y caída de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker ahora convertido en el Lord Sith Darth Vader. Durante el reino del Imperio Galáctico, Obi-Wan se embarca en una misión crucial, enfrentándose a aliados convertidos en enemigos y contra la ira del Imperio.

El cine es donde Star Wars consiguió la gran mayoría de sus logros pero la primera película de esta nueva era no llegará hasta diciembre de 2023. Incluso hay muchas dudas sobre qué película será la que se estrene. A falta de confirmación oficial, los rumores no paran de correr apuntando a que “Rogue Squadron”, dirigida por Patty Jenkins, no logrará cumplir con los tiempos y será reemplazada por otro film no anunciado. Mientras tanto, grandes nombres como Taika Waititi, Rian Johnson o Kevin Feige esperan su turno para jugar en una galaxia muy muy lejana.

Mientras Obi-Wan Kenobi prueba si tiene lo necesario para salvar la franquicia este año, del 26 al 29 de mayo se realizará en California la Star Wars Celebration: la convención oficial de Star Wars. Ahí se darán importantes paneles con productores, directores y guionistas que revelarán cuál es su plan para mantener viva la saga.

La compra de Lucasfilm por parte de Disney era la promesa de que el universo creado por George Lucas iba a continuar expandiéndose y encantando a generaciones nuevas como esos primeros que vieron Episodio 4 en 1977. Ahora, todos ellos están ansiosos de que surja Una Nueva Esperanza.