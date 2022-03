Viviana Canosa entró en un conflicto "diplomático" por criticar al presidente de República Dominicana

En Viviana con vos, la conductora afirmó: “La sociedad está vulnerada, harta. Se detuvieron vidas. Ustedes se divierten con que nos van a dar clases de merengue gratis. ¿Por qué no se van a la mierda?”.

Sus dichos causaron molestia en República Dominicana, según expresó el periodista de ese país Sergio Carlo, quien habló del tema con Juan Etchegoyen en Mitre Live. “Básicamente no conocía quién era Viviana Canosa, no le tengo repudio, sin embargo, de la forma que dijo lo que dijo… y siendo que entiendo la situación que está pasando Argentina, entiendo que es una queja a los políticos que nos joden la vida, que pasa en nuestros países latinoamericanos”, comenzó.

Y aseguró: “Cuando uno es periodista tiene que tener cuidado al salirse de las fronteras del país”.

“Me dolió en lo personal y en la bandera que llevo en mi corazón, ella dentro de su enojo con el presidente argentino entró también el malestar que ella sentía y lo demostró ante el folklor dominicano, la música dominicana, el merengue, que es patrimonio de la humanidad”, comenzó Carlo.

“Yo no tengo ninguna afiliación con el mandatario dominicano y yo lo critico, no lo estoy defendiendo a él, estoy defendiendo a mi bandera y al orgullo dominicano, cuando dijo que nos vayamos a la mierda con el merengue, a mí me dolió”, explicó.

El periodista puntualizó: “Una cosa es que te quejes de una situación, con todo el derecho del mundo, y otra cosa es faltarle el respeto a una nación”.

“Los argentinos que conozco en Dominicana los adoro o los turistas argentinos que van a nuestro país disfrutan muchísimo de nuestras playas, montañas y cultura, somos personas sabrosas como decimos nosotros, esa es la esencia del dominicano. Entonces creo que fue injusto de su parte expresarse de esa forma ante la bandera de nuestro país y no me pareció bien”, agregó Carlo.

“No es justo que esta señora hable del presidente de esa forma. Hay algunos que dicen que la sacamos de contexto y no, señor. Ella se refiere al presidente de Argentina pero al momento de hablar el chiste de nuestro presidente, que no lo veo mal a pesar de que critico todo, porque es nuestra cultura, no nos cayó bien, porque dentro del contexto y la queja contra su presidente, mezcló a Dominicana en su queja y no es justo”, concluyó.