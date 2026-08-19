Vuelve Chiquititas con un show especial: quiénes están confirmados del elenco original

Cris Morena prepara un espectáculo musical en el Movistar Arena junto a Agustina Cherri y Facundo Arana que se estrenaría el año que viene.

La inspiración de Cris Morena es el espectáculo que triunfa en Israel con Nadia Di Cello y Sebastián Francini.

Cris Morena prepara el regreso de Chiquititas con un show musical en el Movistar Arena para 2027 . La propuesta impulsada por RGB Entertainment está inspirada en el espectáculo que actualmente se presenta en Israel y que cuenta con la participación de Sebastián Francini y Nadia Di Cello.

De acuerdo con la información difundida por Agustín Rey en el programa de streaming "La Linterna", entre los nombres que ya aparecen vinculados al nuevo proyecto están Agustina Cherri y Facundo Arana , dos figuras que fueron parte de distintas etapas de la historia original.

La propuesta está pensada como un espectáculo musical que recupere el universo de Chiquititas a través de sus canciones y de los personajes que quedaron en la memoria del público.

Según trascendió, Telefé y RGB Entertainment tomaron como referencia el show que actualmente se presenta en Israel. Nadia Di Cello y Sebastián Francini estuvieron en Tel Aviv con shows agotados y la presencia de artistas locales como Amit Farkash.

En Buenos Aires, la intención sería trasladar esa experiencia con una propuesta a gran escala, tal como las últimas funciones de "Margarita" o el regreso de Erreway el año pasado.

Además de los clásicos, la puesta incorporaría nuevas coreografías, elementos visuales y una producción renovada, con la intención de que el funcione tanto para quienes recuerdan la serie como para las nuevas generaciones.

Según Agustín Rey en el programa conducido por Laura Ubfal, todavía no fue confirmada la fecha exacta pero la empresaria tendría "apalabrado" su lugar en el Movistar Arena. En otros medios, también se mencionó como alternativa el Teatro Gran Rex.

View this post on Instagram

Vuelve Chiquititas: figuras confirmadas

Entre los nombres que ya están vinculados al proyecto aparecen Agustina Cherri y Facundo Arana, dos actores que forman parte de la historia de Chiquititas y que volverían a encontrarse con ese universo muchos años después de su participación en la ficción.

Otras figuras históricas aparecen como posibles integrantes del espectáculo, aunque no todos tienen confirmación definitiva. Entre ellos se mencionan Gabriel Corrado y Grecia Colmenares.

La producción también podría incorporar a Nadia Di Cello y Sebastián Francini, quienes ya se presentaron en Israel.

Otro de los rumores más fuertes es la participación de jóvenes artistas formados en Otro Mundo, la escuela creada por Cris Morena. Algunos de esos talentos ya participaron en proyectos recientes de la productora, entre ellos "Margarita".