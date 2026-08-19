EEUU proyecta un tren de costa a costa que uniría Nueva York y Los Ángeles en 72 horas

La propuesta contempla utilizar vías existentes y sumar coches con dormitorios, restaurantes y espacios para transportar vehículos particulares e incluso camiones. El proyecto depende de acuerdos con las compañías ferroviarias que operan las rutas.

El proyecto apunta a revolucionar los viajes de larga distancia en Estados Unidos y ofrecer una experiencia diferente al avión. La ruta atravesaría algunos de los principales destinos del país antes de llegar a Los Ángeles.

Cruzar Estados Unidos de costa a costa en tren en menos de 72 horas podría convertirse en una nueva alternativa para los viajeros. Una empresa ferroviaria estadounidense trabaja en un proyecto que busca conectar Nueva York con Los Ángeles mediante un recorrido transcontinental pensado tanto para turistas como para pasajeros que buscan una experiencia diferente a la del avión.

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La iniciativa, denominada Transcontinental Chief , es impulsada por AmeriStarRail y contempla aprovechar buena parte de la infraestructura ferroviaria que ya existe en el país. La propuesta busca recuperar el atractivo de los grandes viajes en tren y ofrecer una conexión directa entre las costas este y oeste.

El recorrido incluiría algunas de las principales ciudades estadounidenses y atravesaría diferentes regiones del país antes de llegar a California. Entre las paradas previstas aparecen Chicago, Kansas City y Albuquerque , lo que permitiría convertir el trayecto en una experiencia turística además de un medio de transporte.

El proyecto apunta a completar el trayecto entre Nueva York y Los Ángeles en menos de 72 horas . Aunque el tiempo sería considerablemente mayor al de un vuelo directo, la propuesta busca competir desde otro lugar: convertir el traslado en parte del viaje.

Los pasajeros podrían atravesar distintos paisajes de Estados Unidos y realizar paradas en grandes ciudades sin necesidad de tomar vuelos internos. El objetivo es ofrecer una alternativa para quienes priorizan la experiencia y no solamente la velocidad.

Una de las particularidades del proyecto es que no requiere, al menos en su concepción inicial, la construcción de una nueva red ferroviaria de costa a costa. AmeriStarRail plantea utilizar vías existentes mediante acuerdos con los operadores ferroviarios que ya administran distintos tramos.

Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo.

Camas, restaurantes y hasta transporte de vehículos

La propuesta también contempla incorporar servicios propios de los viajes ferroviarios de larga distancia. El tren tendría coches dormitorio, restaurantes y espacios destinados a ofrecer mayor comodidad durante las aproximadamente tres jornadas de recorrido.

Uno de los aspectos más llamativos es la posibilidad de transportar automóviles particulares e incluso camiones, lo que permitiría a los viajeros llevar sus propios vehículos hasta el destino final.

De esta manera, el proyecto apunta a captar no solamente a turistas sino también a pasajeros que quieran realizar una mudanza temporal, un viaje de larga duración o recorrer distintas zonas del país sin tener que conducir miles de kilómetros.

Una alternativa al avión para recorrer Estados Unidos

La propuesta aparece en un momento en el que los viajes ferroviarios de larga distancia buscan recuperar protagonismo en Estados Unidos. El atractivo no estaría solamente en llegar de un punto a otro, sino en transformar el traslado en una experiencia.

El recorrido permitiría atravesar el país desde el Atlántico hasta el Pacífico y combinar el viaje con distintas escalas. Para el turismo, esto abre la posibilidad de diseñar itinerarios que incluyan varias ciudades estadounidenses en un único recorrido ferroviario.

El proyecto también busca aprovechar el interés por formas de viajar más pausadas y por experiencias en las que el trayecto tenga un papel central.

Cuándo podría comenzar a funcionar

Por el momento, el Transcontinental Chief continúa siendo un proyecto en desarrollo y su puesta en marcha depende de acuerdos con las empresas ferroviarias propietarias de las vías por las que circularía.

La iniciativa privada busca avanzar sobre una infraestructura ya existente para reducir las dificultades y los costos que implicaría construir una nueva conexión ferroviaria.

Si logra concretarse, el servicio podría convertirse en una de las alternativas de larga distancia más llamativas del transporte estadounidense: un viaje de Nueva York a Los Ángeles en menos de 72 horas, atravesando el corazón del país y transformando el trayecto en una experiencia turística en sí misma.