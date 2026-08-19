Disponible en Netflix: la serie turca más exitosa de todos los tiempos que marcó un antes y un después + Agregar ámbito en









Este drama lleno de secretos conquistó a las audiencias de 149 países y se transformó en un fenómeno internacional.

La novela turca qu impactó al mundo está en Netflix y no te la podés perder. Gentileza - Netflix

Las series turcas son conocidas por contar con romances intensos, dramas familiares e historias largas llenas de giros. La plataforma de Netflix cuenta entre sus opciones con uno de los proyectos que potenció la expansión del género y que llegó a convertirse en un fenómeno televisivo en gran parte del mundo.

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La serie fue estrenada originalmente en Turquía en 2010 y emitida durante dos temporadas hasta 2012. Protagonizada por Beren Saat y Engin Akyürek, la ficción fue transmitida en 149 países y consiguió enormes niveles de audiencia tanto en Argentina como en el resto del planeta.

La novela que marcó un antes y un después en el mundo. Gentileza - Netflix De qué trata ¿Qué culpa tiene Fatmagül? La historia sigue a Fatmagül, una chica que vive en una pequeña localidad costera cercana a Esmirna y lleva una vida muy tranquila junto a su familia. Su sueño más grande es casarse con Mustafá, un pescador al que conoce desde chica y con quien planea construir un futuro.

Todo cambia durante una noche en la que la joven es víctima de una agresión sexual perpetrada por un grupo de hombres, hecho que destruye los planes que tenía hasta ese momento y la obliga a tomar decisiones para proteger a los responsables y ocultar lo sucedido. Mustafá rompe el compromiso y Fatmagül termina obligada a casarse con Kerim Ilgaz, uno de los involucrados. Sin embargo, con el paso de los capítulos, él intenta demostrarle que no participó directamente del ataque y empieza una relación compleja entre ambos.

El éxito de esta novela ayudó a que muchas víctimas de abuso sexual compartieran sus vivencias. Gentileza - Netflix Mientras los verdaderos responsables siguen rodeados de privilegios y buscan impedir que la verdad salga a la luz, Fatmagül sufre por las presiones familiares y su incansable búsqueda de justicia. La serie está basada en la novela "Fatmagül'ün Suçu Ne?", escrita por Vedat Türkali y publicada en 1976. La obra ya había tenido una adaptación cinematográfica en 1986 antes de convertirse en la producción televisiva que se volvió furor.

El impacto de esta novela también trascendió la pantalla, ya que en Turquía la historia ayudó a que aumentara la visibilidad pública de las denuncias de violencia sexual. En otros países sus niveles de audiencia impulsaron la llegada de nuevas ficciones turcas a lo largo de los años. Netflix: tráiler de ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Netflix: elenco de ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Beren Saat como Fatmagül Ketenci/Ilgaz

Engin Akyürek como Kerim Ilgaz

Frat Çelik como Mustafá Nalçal

Murat Daltaban como Münir Telci

Bura Gülsoy como Vural Naml

Kaan Taaner como Erdoan Yaaran

Engin Öztürk como Selim Yaaran

Deniz Türkali como Perihan Yaaran

Seda Güven como Meltem Alagöz

Esra Dermancolu como Mukaddes Ketenci

Bülent Seyran como Rahmi Ketenci

Veda Yurtsever pek como Ender Alagöz

Musa Uzunlar como Reat Yaaran

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