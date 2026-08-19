Tras meses de rumores de romance, aseguran que Sofía Gala y Fito Páez se habrían separado + Agregar ámbito en









Ante el reciente éxito de Sofía por el estreno de "Moria", la serie biopic de Moria Casán en Netflix, algunos periodistas de espectáculos notaron la ausencia de Páez a los festejos y al lado de quien era su pareja.

Sofía y Fito habrían puesto fin a su relación.

Tras meses de rumores de romance, el noviazgo entre la actriz Sofía Gala Castiglione y el cantante Fito Páez habría llegado a su fin. Sofia y Fito sorprendieron a todos al expresar su amor en redes sociales a principios de este año.

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Mora Casán, madre de la actriz, había evitado ponerle un título al vínculo y más bien lo definió como dos amigos que se aman libremente. Asimismo, fue la conductora quien "confirmó" el acercamiento entre ambos artistas y reveló que incluso compartieron un viaje a Brasil juntos.

¿Sofía Gala y Fito Páez se separaron? Ante el reciente éxito de Sofía Gala por el estreno de Moria, la serie biopic de Moria Casán en Netflix, algunos periodistas de espectáculos notaron la ausencia de Fito Páez a los festejos y al lado de quien era su pareja.

En la última emisión de LAM, la panelista Karina Iavicoli reveló que la pareja habría decidido ponerle punto final a su relación. Las principales causas de la separación habrían sido sus agendas y un viaje que Páez realizó y que incomodó a la actriz.

"Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios. Después me dijeron que como es un tipo atractivo, con todo lo que representa", explicó la periodista.

En ese contexto, el distanciamiento habría llegado tras un viaje del músico. “Siempre está con colegas, es muy cercano a Juliana Gattas y a Dolores Fonsi, con quienes fue a Bariloche. A partir de ese momento habría habido un distanciamiento porque a Sofía no le habría gustado el viaje a Bariloche”, reveló. Sofía Gala y su papel en la serie Moria En la reciente estrenada serie de Netflix, Sofía Gala es una de las tres actrices que interpreta a Moria (junto a Griselda Siciliani y Cecilia Roth) en diferentes etapas de su vida. A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette al ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose. Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo, Moria no es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina.