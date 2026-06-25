Vuelve "El gran circo" de Ariel Bufano, por el Grupo de Titiriteros del San Martín, con entradas muy accesibles

"El Gran Circo", obra emblemática del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín creada por el maestro Ariel Bufano es un tributo a los pioneros del circo criollo. Se trata de uno de los espectáculos más convocantes en la historia del teatro argentino.

El clásico indestructible del Grupo de Titiriteros del San Martín, un homenaje de Ariel Bufano a los orígenes del teatro nacional, llega al Cine Teatro El Plata de Mataderos desde el domingo 12 de julio. "El Gran Circo", obra emblemática del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín creada por el maestro Bufano como tributo a los pioneros del circo criollo es uno de los espectáculos más convocantes en la historia del teatro argentino. A través de una gran diversidad de técnicas y tamaños de títeres, esta obra sintetiza todos los posibles e imaginarios circos de la infancia, manteniendo una vigencia inquebrantable tras cuatro décadas

La cita será en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765) y contará con la conducción del carismático Don Maese Trujamán de los Caminos, para desplegar una sucesión de números circenses donde cobran vida personajes entrañables como el Payaso Totó y su perrita Violeta, el forzudo Jack Doscientos Kilos, el Mago Merlino y el hombre-bala Goleto, entre muchos otros.

La primera versión del espectáculo, titulada El gran circo criollo, se caracterizó por adoptar fielmente la estructura del circo criollo de finales del siglo XIX, dividiéndose en dos partes claramente diferenciadas: la primera consistía en un desfile de números circenses tradicionales realizados con títeres, que incluía la participación de animales, acróbatas y payasos. Y la segunda estaba dedicada a la representación de un drama gauchesco titulado Vida, padecimiento y gloria del gaucho Santos Morales, inspirado claramente en el célebre Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez.

Esta versión se mantuvo hasta la muerte de su creador, Ariel Bufano, en 1992, cuando la directora Adelaida Mangani decidió acortar el título a El Gran Circo y eliminar la segunda parte –el drama gauchesco–, reduciendo la duración a los 70 minutos actuales, para centrarse exclusivamente en la magia de los números de pista.

Las funciones se realizarán los sábados y domingos a las 15 horas y, durante las vacaciones de invierno, de martes a domingos en el mismo horario con entradas muy accesibles a 12 mil pesos.

El Gran Circo cuenta con la participación de los titiriteros Victoriano Alonso, Lorena Azconovieta, Diego Báez Toro, Ariadna Bufano, Yanina Campanini, Laura Cardoso, Pablo del Valle, Bruno Gianatelli, Carolina Graff, Melisa Jos, Ayelen Laxalt, Paulina Lita, Estanislao Ortiz, Olavia Paz Campos, Esteban Quintana y Florencia Sva.

EL GRAN CIRCO

La dirección le corresponde a Mangani, la codirección a Ariadna Bufano, el diseño de títeres a Ariel Bufano, la escenografía y vestuario a Maydée Arigós (adaptación de escenografía para versión 2026 de Estanislao Ortiz), el diseño original de iluminación de Lito Pastrán (diseño para 2026 de Omar San Cristóbal), y la puesta de sonido de Alan Guarinacci.