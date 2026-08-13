Paramount+ presentó el tráiler de la segunda temporada de la serie "Mobland" + Agregar ámbito en









Tom Hardy vuelve como el leal mediador Harry Da Souza, junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren como Conrad y Maeve, los inescrupulosos líderes de la familia Harrigan.

La nueva temporada de la serie llega en septiembre.

El caos reinará cuando la serie Mobland (Tierra de Mafia) regrese a nivel mundial el viernes 18 de septiembre por Paramount+.

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Hoy, Paramount+ presentó un adelanto más profundo de la violencia que está por venir con el tráiler oficia de la segunda temporada. Producida en asociación con Paramount Television Studios y 101 Studios, la segunda temporada del drama criminal original contará nuevamente con Tom Hardy como el leal mediador Harry Da Souza, junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren como Conrad y Maeve, los inescrupulosos líderes de la familia Harrigan.

De qué trata la nueva temporada de Mobland En la próxima temporada, los Harrigan luchan por mostrar un frente unido mientras nuevos rivales amenazan su fracturado imperio criminal, y Harry Da Souza, su astuto y formidable “mediador”, deberá mantener un peligroso equilibrio cuando las tensiones dentro de la familia se intensifiquen. A medida que la violencia invade cada rincón de sus vidas, las lealtades se quiebran, la seguridad demuestra ser temporal y la batalla por el poder no deja espacio para la piedad.

Junto a Hardy, Brosnan y Mirren, la serie también está protagonizada por Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer y Toby Jones.

Tierra de Mafia es una producción encargada por Paramount+ y realizada en asociación con Paramount Television Studios y 101 Studios. La serie cuenta con la producción ejecutiva de David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari y Keith Cox.

Tras su estreno mundial el viernes 18 de septiembre en Paramount+, los nuevos episodios de la segunda temporada, compuesta por diez capítulos, estarán disponibles semanalmente cada viernes, culminando con el final de temporada el viernes 20 de noviembre. La primera temporada de Mobland está disponible completa en Paramount+ a nivel mundial.