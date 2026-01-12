Wagner Moura marcó un hito para Brasil en los Golden Globes: ganó como mejor actor en una película dramática + Seguir en









Además de la nominación de Moura, "El Agente Secreto" obtuvo el galardón a mejor película en lengua extranjera. También estuvo nominada a mejor película dramática, siendo la primera producción brasileña reconocida en la categoría.

La estrella de The Secret Agent (El Agente Secreto), Wagner Moura, ganó en los Golden Globes al mejor actor en un drama en la ceremonia de premios repleta de estrellas del domingo por la noche, haciendo historia como el primer actor brasileño en ganar en esta categoría.

“'El Agente Secreto' es una película sobre la memoria —o la falta de memoria— y el trauma generacional. Creo que si el trauma se puede transmitir de generación en generación, los valores también”, dijo Moura en su discurso de aceptación. “Así que esto es para quienes se mantienen fieles a sus valores en momentos difíciles”.

Moura fue nominado junto a Joel Edgerton (Train Dreams), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Sinners) y Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere). Anteriormente, había sido nominado a mejor actor en una serie dramática de televisión por su trabajo en Narcos. Además de ser el primer brasileño en ganar, Moura también fue el primer actor brasileño en ser nominado a mejor actor en una serie dramática.

El éxito de El Agente Secreto En El Agente secreto, ambientada en Brasil en 1977 bajo régimen militar, Moura interpreta a un experto en tecnología y disidente político que intenta huir de la persecución y resistirse a un régimen autoritario y engañoso.

El thriller político del cineasta Kleber Mendonça Filho debutó con gran éxito en el Festival de Cine de Cannes, convirtiéndose en el título más premiado del año en el festival: Moura ganó el premio al mejor actor; Mendonça Filho fue nombrado mejor director; y la película ganó tanto el premio Art House Cinema como el premio FIPRESCI a la mejor película. Moura ha sido nominado a numerosos premios por su papel, incluidos los premios Gotham, los Satellite Awards, los Critics Choice Awards, entre otras nominaciones de gremios y grupos de críticos.