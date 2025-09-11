Daniel Day-Lewis ha dicho que nunca tuvo la intención de retirarse de la actuación y describió los comentarios anteriores que hizo sobre alejarse de la actuación como "confusiones grandilocuente" en una nueva entrevista.
Daniel Day-Lewis habló sobre su "retiro" de la actuación y su nueva película: "Nunca tuve intención de jubilarme"
El actor ganador de tres premios Oscar vuelve a la actuación con "Anémona", una película dirigida por su hijo Ronan.
-
"Elio", la película animada de Disney y Pixar confirmó su fecha de estreno en Disney+
-
"Together", una película grotesca que cuestiona el amor codependiente: ¿qué tan inseparable puede ser una pareja?
"Habría hecho bien en mantener la boca cerrada, sin duda", dijo Day-Lewis a Rolling Stone cuando le preguntaron sobre su último anuncio de retiro en 2017. Day-Lewis también emprendió un retiro fallido en 1997.
"Nunca tuve intención de jubilarme, la verdad. Simplemente dejé de hacer ese tipo de trabajo para dedicarme a otro. Al parecer, ya me han acusado de jubilarme dos veces. ¡Nunca tuve intención de jubilarme de nada! Solo quería dedicarme a otra cosa durante un tiempo".
Anémona, la nueva película de Daniel Day-Lewis
Day-Lewis habló con Rolling Stone para promocionar Anémona, el primer largometraje de su hijo, Ronan Day-Lewis. La película se presenta como una exploración de los complejos y profundos vínculos que existen entre hermanos, padres e hijos. Su trama se ha mantenido en secreto y no quedó del todo clara en su primer tráiler, que presenta a Daniel Day-Lewis como Ray Stoker, un hombre que lucha con su pasado en un lugar lluvioso, aislado y boscoso. Anémona es la primera película de Day-Lewis desde El Hilo Fantasma de 2017.
El veterano actor dijo que tenía “ciertas reservas sobre volver al mundo público”.
"Ro dejó muy claro que no lo haría si yo no lo hacía. Pero nos divertimos mucho escribiendo esta historia juntos, y creo que fue con el espíritu de mantener la pelota en el aire que pensamos: 'Seguiremos adelante con esto, pase lo que pase'", dijo.
Anémone se proyectará en los festivales de cine de Nueva York y Londres. Focus estrenará la película en formato limitado el 3 de octubre y la expandirá el 10 de octubre en Estados Unidos.
Ronan Day-Lewis dirigió a partir de un guion que escribió junto a Daniel Day-Lewis, con la producción de Plan B de Brad Pitt. Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green y Samantha Morton coprotagonizan la película.
- Temas
- Películas
Dejá tu comentario