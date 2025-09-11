Daniel Day-Lewis habló sobre su "retiro" de la actuación y su nueva película: "Nunca tuve intención de jubilarme"

El actor ganador de tres premios Oscar vuelve a la actuación con "Anémona", una película dirigida por su hijo Ronan.

Daniel Day-Lewis ha dicho que nunca tuvo la intención de retirarse de la actuación y describió los comentarios anteriores que hizo sobre alejarse de la actuación como "confusiones grandilocuente" en una nueva entrevista.

"Habría hecho bien en mantener la boca cerrada, sin duda" , dijo Day-Lewis a Rolling Stone cuando le preguntaron sobre su último anuncio de retiro en 2017. Day-Lewis también emprendió un retiro fallido en 1997.

"Nunca tuve intención de jubilarme, la verdad. Simplemente dejé de hacer ese tipo de trabajo para dedicarme a otro. Al parecer, ya me han acusado de jubilarme dos veces. ¡Nunca tuve intención de jubilarme de nada! Solo quería dedicarme a otra cosa durante un tiempo ".

Day-Lewis habló con Rolling Stone para promocionar Anémona, el primer largometraje de su hijo, Ronan Day-Lewis . La película se presenta como una exploración de los complejos y profundos vínculos que existen entre hermanos, padres e hijos. Su trama se ha mantenido en secreto y no quedó del todo clara en su primer tráiler, que presenta a Daniel Day-Lewis como Ray Stoker, un hombre que lucha con su pasado en un lugar lluvioso, aislado y boscoso. Anémona es la primera película de Day-Lewis desde El Hilo Fantasma de 2017.

"Ro dejó muy claro que no lo haría si yo no lo hacía. Pero nos divertimos mucho escribiendo esta historia juntos, y creo que fue con el espíritu de mantener la pelota en el aire que pensamos: 'Seguiremos adelante con esto, pase lo que pase'", dijo.

Anémone se proyectará en los festivales de cine de Nueva York y Londres. Focus estrenará la película en formato limitado el 3 de octubre y la expandirá el 10 de octubre en Estados Unidos.

Ronan Day-Lewis dirigió a partir de un guion que escribió junto a Daniel Day-Lewis, con la producción de Plan B de Brad Pitt. Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green y Samantha Morton coprotagonizan la película.