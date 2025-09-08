Netflix presentó el tráiler de la película "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out"







Rian Johnson escribió, produjo y dirigió la nueva película de la saga que incluye a Knives Out (2019) y la secuela Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022).

Daniel Craig vuelve para interpretar al detective Benoit Blanc.

Netflix compartió el tráiler de la película del director Rian Johnson Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out.

Johnson, quien escribió, produjo y dirigió Knives Out (2019) y la secuela Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022), confirmó que la tercera entrega de la serie llegará a Netflix el 12 de diciembre de 2025.

De qué trata Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out "Wake Up Dead Man" seguirá una vez más al detective Benoit Blanc (Daniel Craig) en su regreso para su caso más peligroso hasta la fecha. Tras un asesinato repentino y aparentemente imposible que sacude la ciudad, la falta de sospechosos impulsa a la jefa de policía local, Geraldine Scott (Mila Kunis), a colaborar con Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda lógica.

Wake Up Dead Man Un misterio de Knives Out Avance oficial Netflix - Netflix Latinoamérica (720p, h264)

Josh O'Connor interpreta al sacerdote Jud Duplenticy, enviado para ayudar a Monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin). El grupo de Wick estará compuesto por la devota feligresa Martha Delacroix (Glenn Close), el jardinero Samson Holt (Thomas Haden Church), la abogada Vera Draven (Kerry Washington), el aspirante a político Cy Draven (Daryl McCormack), el médico del pueblo Nat Sharp (Jeremy Renner), la violonchelista de concierto Simone Vivane (Cailee Spaeny) y el escritor Lee Ross (Andrew Scott).

¿Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out llegará a los cines? "Wake Up Dead Man" estará en cines durante 14 días (debutando el 26 de noviembre), pero en una entrevista con Business Insider, Johnson reveló que esperaba un periodo de exhibición más largo para la secuela de "Knives Out". "Vamos a esforzarnos al máximo en cuanto a exhibición en cines, porque quiero que la mayor cantidad de gente posible la vea en ese formato", declaró. Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out llega a Netflix el 12 de diciembre.

