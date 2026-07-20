Una amistad de toda la vida puede ocultar secretos difíciles de imaginar. Esa es la idea que impulsa una de las apuestas recientes del catálogo de Prime Video, una producción que combina humor, acción, thriller e intriga sin perder un tono ligero.
Descubre que su mejor amiga es sicaria: de qué trata la nueva serie de comedia de Prime Video
Una producción que combina humor negro, persecuciones y una amistad puesta al límite se posiciona entre los lanzamientos recientes de la plataforma.
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La serie construye su relato a partir de un descubrimiento inesperado que cambia por completo la rutina de dos mujeres. A partir de ese punto, la historia encuentra un equilibrio entre escenas de persecuciones, conflictos criminales y situaciones absurdas que funcionan como alivio frente a la tensión.
Con un elenco encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión internacional, como Octavia Spencer y Hannah Waddingham, la producción llamada Juntas o Muertas apuesta por un formato ágil y una narración que mezcla géneros.
De qué trata Juntas o muertas
La historia sigue a Debbie, una mujer que lleva una vida completamente común hasta que descubre que su mejor amiga, Judith, no trabaja como contadora forense, sino en secreto como sicaria internacional. El hallazgo rompe la imagen que tenía de ella y la obliga a enfrentarse a una realidad que jamás imaginó.
Lo que parecía una amistad basada en la confianza se transforma en una carrera contrarreloj por toda Europa cuando se ven perseguidas por una misteriosa persona y descubren que el esposo de Debbie está involucrado en un caso de corrupción.
Mientras intentan encontrar una salida para salvar sus vidas y desentrañar la verdad, las protagonistas deben aprender a convivir con una situación tan peligrosa como insólita. Persecuciones, malentendidos, enfrentamientos con delincuentes y decisiones tomadas sobre la marcha forman parte de una trama que busca equilibrar la acción con el humor.
Uno de los rasgos distintivos de la serie es el contraste entre las personalidades de las dos amigas. Debbie representa a alguien completamente ajeno al universo criminal, mientras que Judith se mueve con naturalidad en un ambiente marcado por la violencia y las reglas del bajo mundo. Ese choque genera buena parte de los momentos más divertidos de la historia.
Prime Video: tráiler de Juntas o muertas
Prime Video: elenco de Juntas o muertas
- Octavia Spencer
- Hannah Waddingham
- Ed Skrein
- Calam Lynch
- Savannah Steyn
- Jamie Parker
- Sylvia Hoeks
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