Wanda Nara vuelve a la televisión argentina

De Brito agregó que la empresaria e influencer va a trabajar en algunos programas que ya forman parte de la grilla del canal y hacia fin de año viajará a Qatar junto al conductor de La Voz Argentina para mostrar todo el color de la gran cita del futbol mundial. Nara y Marley ya compartieron trabajo cuando grabaron un episodio de Por el mundo en Tailandia.

Por el momento, ni el canal ni Wanda Nara se manifestaron en sus redes sociales sobre esta situación. Sin embargo, días atrás la esposa de Mauro Icardi había adelantado algunos indicios en diálogos con sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

“Yo no dejo de trabajar y no me aguanto, les quiero contar todo, porque se vienen tantas novedades”, contó en la red social donde supera los 13 millones de seguidores.

“Muchas novedades, me van a ver muy pronto, ¿En dónde?, en dónde me van a ver a mí, en el canal de la familia”, remató en referencia a la denominación popular que acompaña a Telefe. Cabe recordar que fue en ese canal su última participación en la televisión argentina como primera invitada de Susana Giménez en el ciclo Susana, invitada de honor que se emitió por Paramount+ cuyo adelanto se vio por Telefe Noticias.