"Welcome to Derry": primeras imágenes oficiales de la serie precuela de "It"

Welcome to Derry , la esperada serie de Max precuela de It , reveló sus primeras imágenes oficiales junto nueva información de parte de sus creadores, los argentinos Andy y Barbara Muschietti .

"Este es un libro que nos encanta y sentimos que todavía había mucha historia por contar", le dijeron al portal EW el director de las dos películas basadas en la obra de Stephen King , Andy Muschietti, y su socia productora y hermana, Barbara. "Es tan rico en personajes y eventos que pensamos que haríamos justicia al libro y a los fanáticos volviendo a este mundo. En concreto, estamos contando las historias de los interludios , escritos por Mike Hanlon basados en su investigación que incluye entrevistas que realiza con las personas mayores de la ciudad. En Welcome to Derry, tocamos los temas habituales de los que se habló en la película: la amistad, la pérdida, el poder de la creencia unificada, pero esta historia también se centra en el uso del miedo como arma , que es una de las cosas que también es relevante para nuestros tiempos".

image.png Welcome to Derry cuenta historias no vistas en las películas de It.

Cómo es la historia que se contará en Welcome to Derry

El dúo Muschietti, que desarrolló la serie con el guionista de It Capítulo Dos, Jason Fuchs, cambió la línea temporal de sus películas de It unas décadas después de la ambientación del libro de King. Así que IT: Welcome to Derry sigue el mismo camino. La historia principal se desarrolla en 1962, que es el año en que se incendió Black Spot, mientras que el libro sitúa esa tragedia en particular en la década de 1930. Eso significa que estamos 27 años antes de los acontecimientos de la primera película de It de los cineastas, en la que Chosen Jacobs interpretaba al pequeño Mike Hanlon, un papel que asumió como adulto en la secuela Isaiah Mustafa.