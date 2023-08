Acciones de Apple se derrumban en agosto: ¿es momento de comprar o de vender?

No hay que subestimar la importancia de China en los resultados de Apple. Las ventas de la compañía de la manzanita en el gigante asiático aumentaron un 8% en el trimestre más reciente, hasta los u$s15.760 millones . Las ventas de iPhones en ese país se expandieron en un porcentaje de dos dígitos a medida que los consumidores actualizan sus smartphones.

Expertos proyectan que las ventas de Apple en China ascenderán a u$s67.200 millones en el ejercicio fiscal que finalizará el 24 de septiembre de 2023, lo que representa el 18% de las ventas totales de la compañía.

Los analistas de Wall Street esperan actualmente que las ventas en China aumenten casi un 16% en el nuevo año fiscal de Apple gracias a la fuerte demanda del iPhone 15.

Pero el consejero delegado, Tim Cook, no parece tan optimista al rebajar las expectativas sobre China al entregar unas prudentes proyecciones financieras para el trimestre de septiembre, cuando presentó sus resultados a principios de este mes.

tim-cook-apple-portada (1).jpg

Sin embargo, Apple es una empresa con sólidos fundamentos y un crecimiento sostenido, por lo que Elena Alonso, licenciada en Economía, considera que a pesar de la performance de agosto, las acciones de Apple son "un activo que hay que tener en las carteras" de inversión.

Apple: qué tener en cuenta a la hora de invertir

Apple se destaca no solo como una de las empresas más innovadoras, sino también por su incomparable fuerza de marca, la cual constituye una relevante ventaja competitiva. Su impactante presencia en la vida cotidiana de los consumidores se ha cimentado a través de su ecosistema de aplicaciones. Esta presencia incuestionablemente consolida su posición en el mercado.

Por eso, Alonso sostiene que el papel de Apple es un activo para "comprar y dejar a largo plazo", porque con la capitalización que presenta la compañía, es "una oportunidad para generar un aumento en la rentabilidad de la cartera global".

Un principio fundamental que respalda la tesis de inversión en Apple es su sólida fortaleza en términos de dividendos. Su considerable tesorería neta se erige como un activo de gran envergadura, conferido por su gigantesca posición de tesorería neta. Es crucial resaltar que la generación masiva de flujo de caja libre por parte de la compañía actúa como el motor detrás del crecimiento de esta posición financiera, sin que esto comprometa su capacidad de pagar dividendos en constante aumento.

Dirazar también se expresa en esta misma línea y añade como consejo para el inversor, no alarmarse por el agosto que presentan las acciones de Apple, puesto que "es una corrección normal del mercado, y me parece que es momento de compra", destaca el analista que agrega: "No es momento ni de vender, ni de mantener, sino de acumular y comprar".

Apple: las posibles desventajas

Resulta un tanto complicado identificar grandes inconvenientes en las inversiones en Apple. Sin embargo, es esencial considerar las opciones de asignación de capital en competencia, las cuales podrían influir en la velocidad de expansión de los dividendos en el futuro. Estas opciones abarcan adquisiciones estratégicas de tecnologías diferenciadas y recompras de acciones, esta última habiendo sido notable en ejercicios fiscales recientes. De hecho, en el ejercicio fiscal 2022, las recompras alcanzaron una cifra asombrosa de u$s89.400 millones.

En resumen, a pesar de algunas consideraciones acerca de la asignación de capital y las tendencias de adquisición y recompra de acciones, los desafíos temporales en la cadena de suministro no deberían erosionar de manera significativa el crecimiento potencial de los dividendos de Apple.

Gastón Lentini, asesor financiero e idóneo en el mercado, sostiene en diálogo con Ámbito que, "en los últimos meses, he estado sugiriendo que no se compren acciones de Apple". Esto, porque según su análisis, la acción ya "había alcanzado niveles máximos en términos de precio", y después de la presentación del balance, "parecía que tenía la necesidad de una corrección".

No obstante, Lentini desliza que es un buen momento "para tomar una posición" e indica: "En la actualidad, la acción de Apple cotiza en torno a los u$s177. Desde mi perspectiva, la zona alrededor de los u$s170 presenta un punto interesante para considerar tomar una posición. Aunque el precio máximo alcanzó casi los u$s200, con un valor exacto de u$s198,23, la reciente caída sugiere la posibilidad de aprovechar un momento de entrada atractivo, especialmente si el precio se acerca a los u$s170 o incluso u$s165".

Esta estrategia podría resultar "particularmente valiosa", comenta Lentini, teniendo en cuenta el próximo lanzamiento del iPhone 15 y otros factores. Además, es esencial reconocer que Apple goza de una posición sólida en la mente de los consumidores, lo que contribuye a su estabilidad en el mercado. Aunque previamente el asesor financiero había sugerido abstenerse de comprar, la actual corrección de precios podría crear una ventana de oportunidad para invertir en Apple.