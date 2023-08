Crecen en Hollywood las versiones que dicen que Apple comprará Disney

De acuerdo con Variety, unas semanas antes de que Bob Iger, CEO de Disney (y hoy uno de los blancos favoritos de los actores en huelga) le diera una entrevista a la CNBC en la que dijo que las cadenas de televisión de Disney, como ABC y FX, “podrían no ser fundamentales” para el negocio de la compañía, un observador de Hollywood dijo en The Hollywood Reporter que no era improbable un acuerdo que sacudiría la industria: Apple comprando Disney. Es una idea que se sigue barajando, aunque muchos altos ejecutivos siguen negándola. Apple no quiere comprar un estudio, dicen, y no hay forma de que la ley antimonopolio (agregan) admita un acuerdo de esa magnitud.