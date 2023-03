Acciones argentinas treparon hasta 10,5% y el S&P Merval saltó 6,6%: qué despertó el apetito inversor

Con una sublime performance del sector energético, las acciones argentinas se dispararon hasta 10,5% este lunes 27 de marzo en Wall Street y en la bolsa porteña , que saltó casi 7%, en medio de una distensión sobre la crisis en el sistema bancario mundial, una fuerte suba del petróleo y algunas lecturas políticas sobre el anuncio del exmandatario Mauricio Macri de no presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2023.

En la bolsa de Nueva York, los papeles de empresas argentinas operan con subas generalizadas. Se destacan los avances de Vista Energy (+10%); Corporación América (+7,6%); YPF (+7,2%); IRSA (+6,6%); y Pampa Energía (+6,2%). Los activos de la empresa de Miguel Galuccio se dispararon luego de que Morgan Stanley subiera su precio objetivo a u$s30, dos tercios por encima de su cotización actual (en torno a u$s18).

Además, el sector energético en general fue impulsado por un fuerte repunte en los precios del petróleo, después de que Irak se vio obligado a detener algunas de sus exportaciones de crudo de su región de Kurdistán, mientras que las medidas para detener una posible crisis de la banca que podría afectar la demanda de crudo también apoyaron al mercado. Los futuros crudo Brent sumaron 3 dólares, o un 4%, a 77,99 dólares el barril. En tanto, el referencial WTI de Estados Unidos se disparó en 3,15 dólares, o 4,6%, a 72,52 dólares por barril.

En la bolsa porteña -que comenzó la jornada con algunos problemas técnicos-, el S&P Merval de BYMA voló un 6,6%, a 233.739,39 unidades, con el impulso de demanda encabezada sobre todo por papeles energéticos, y en segundo lugar, acciones financieras, tras acumular seis bajas semanales consecutivas. Así, recortó las pérdidas mensuales a menos de un 6%.

Entre los avances más salientes del día, aparecieron las acciones de Pampa Energía (+10,5%); Central Puerto (+8,6%); Transportadora de Gas del Sur (+8,2%); YPF (+8%); Transener (+7,6%); y Transportadora de Gas del Norte (+7,5%). A su vez, los papeles bancarios escalaron hasta 6,9% (BBVA).

"Las fuertes subas de las acciones argentinas pudo originarse en la lectura política que deja la decisión de Mauricio Macri, además de un contexto externo más distendido. La baja de su candidatura le daría más chances de triunfo a la oposición, más allá de que aún resta definirse la interna", comentó un operador a Ámbito. El referente del PRO ratificó el domingo su decisión de no participar en los próximos comicios nacionales, a través de un video que publicó en sus redes sociales, donde pidió "no seguir más a líderes mesiánicos".

Otro operador remarcó a este medio: "Se siente alivio, por así decirlo, porque (Mauricio Macri) seguramente ganaba la interna de Cambiemos, pero ponía en riesgo la contienda general para la oposición, ante un candidato del peronismo. En cambio ahora, parece el camino allanado para un triunfo de JxC". En la misma línea, desde una sociedad de bolsa sostuvieron: "El anuncio fortalece a la coalición de la oposición y creo que cualquier otro candidato, sea Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, iba a ser más competitivo para un ballotage que el mismo Macri".

Para el asesor financiero Salvador Di Stéfano, en cambio, si bien “es un buen gesto lo de Macri", creo que "no mueve el amperímetro para generar un cambio de rumbo significativo para el país". "Todavía queda mucho tiempo por recorrer, aunque creo que estamos entrando a un tiempo de descuento para las candidaturas. Recordemos que el 26 de junio se cierran las listas y estamos a menos de 90 días de esa fecha”, comentó

Como se observa, además de la coyuntura global y la performance de la economía local, las cuestiones políticas también empiezan a pesar sobre las decisiones de los operadores ya que se empiezan a esclarecer de a poco las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales primarias de agosto y las generales que se realizarán en octubre.

Por su parte, las escasas reservas del Banco Central (este lunes vendió otros u$s95 millones), una alta inflación, que supera el 100% interanual, y un elevado déficit de las cuentas públicas son temas que preocupan a los inversores.

Recordemos que la semana pasada, el Gobierno anunció un canje de bonos al que deben adherir los entes públicos para entregar títulos dolarizados a cambio de otros pesificados en un intento por descomprimir el mercado alternativo de cambios. Esta decisión castigó a las cotizaciones de los bonos en dólares, pero propició una merma en los tipos de cambio financieros.

En medio de temores sobre el futuro de la banca mundial, el Federal Deposit Insurance Corporation dijo que First Citizens BancShares Inc tomaría todos los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank del regulador, lo que alivió los temores sobre la crisis bancaria y despertó el apetito por activos de riesgo a nivel global.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los títulos soberanos mostraban mayoría de verdes en el inicio de la jornada financiera en Nueva York, con subas en los Globalaes que llegaban hasta el 0,5% (GD46). Pero en la bolsa porteña, se observaban mayoría de retrocesos.

En ese marco, el riesgo país argentino, medido por JP Morgan, bajaba por primera vez en cuatro días, al ceder 0,7% a 2.530 puntos básicos, tras tocar un máximo desde el 7 de noviembre último (2.549 puntos).

El reciente canje de bonos dolarizados "no es una medida beneficiosa ni un desastre que nos conduce al abismo", dijo el economista Rodolfo Santangelo y señaló que "con esta medida podés bajar la brecha (cambiaria), pero unos días. Acá el tema no es quién vende los bonos, el tema es quién lo compra. El problema del mercado de capitales es de demanda, no de oferta".

"El impacto de la medida en el corto plazo no fue bienvenido. En los bonos pagaderos en moneda extranjera con vencimientos en 2030 la caída del precio fue mayor al 4% mientras que los precios de los dólares financieros retrocedieron cerca de 3%, ante la expectativa de una mayor presión vendedora", dijo la consultora EcoGo.

"Sólo como conjetura, el Gobierno podría estar sembrando semillas para un eventual desdoblamiento cambiario, dentro del paquete de medidas que acaban de conocerse", estimó Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea. "Comparando las tasas de Rofex (mercado de futuros) actuales con la inflación y tasa de política monetaria, creemos que las tasas pueden seguir subiendo en el corto plazo si continúan en un sendero de 'overshooting' en la medida que sigan conociéndose datos desalentadores", dijo Delphos Investment. "Sin embargo, si el equipo económico logra domar la macro, estas tasas implícitas lucen altas pero la incertidumbre actual y los potenciales malos datos de inflación de marzo llevan a que la prudencia domine la escena", señaló.