Acciones de GameStop en caída libre: se hunden 15% tras balance decepcionante

GameStop tiene competidores aterradores

Ser una tienda única para videojuegos, electrónica de consumo y mercancía de juegos pone a GameStop contra gigantes como Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), eBay Inc (NASDAQ: EBAY), Walmart (NYSE: WMT), Nintendo Co Ltd (OTC: NTDOY) y Best Buy Co Inc (NYSE: BBY).

Amazon tiene una red de entrega extensa y rápida. No es sorprendente que los ingresos de Amazon se hayan triplicado en los últimos cinco años, mientras que los de GameStop se redujeron a la mitad. En cuanto a las ventas de juegos en línea, incluso con sus esfuerzos por acortar los tiempos de entrega, GameStop apenas puede competir con Amazon.

Aunque Sony es socio B2B de GameStop, también es su competidor B2C al vender videojuegos directamente a los consumidores. En mayo, Sony pronosticó menores ventas de su consola PlayStation 5, que está en su quinto año. Además, Sony anticipó menores ingresos generales en su unidad de juegos, aunque espera que un mayor compromiso de los usuarios y un control de costos más eficiente puedan impulsar la rentabilidad del segmento. Junto con Microsoft, que también es tanto socio como competidor de GameStop, Sony anunció despidos en su negocio de juegos.

En general, Microsoft está bien, principalmente gracias a su adquisición de Activision Blizzard, lo que le aseguró una posición de liderazgo en el ámbito de los juegos. El domingo, Microsoft llevará a cabo su exhibición anual de videojuegos con Xbox Game Pass como pieza central.

Reuters informó que el gigante del software planea lanzar la última entrega de su franquicia más vendida "Call of Duty" en el servicio de suscripción en respuesta a la fuerte competencia de Sony y sus consolas. Con este movimiento, Microsoft espera impulsar el crecimiento de su servicio de suscripción. En febrero, Microsoft informó que su servicio de suscripción tenía 34 millones de suscriptores.

El regreso de Roaring Kitty

Por primera vez en tres años, Keith Gill, el popular inversor minorista y héroe de Reddit, conocido en círculos en línea como Roaring Kitty o DeepFuc*ingValue, mostró su rostro a una audiencia de miles en una transmisión en vivo muy anticipada. Muchos fans esperaban que la transmisión fuera el comienzo de una emocionante campaña para revigorizar el entusiasmo en las acciones meme como GameStop ($GME) y AMC ($AMC).

El evento fue anunciado con días de anticipación y la anticipación hizo subir el precio de las acciones de GME casi un 50%. Fans e inversores se unieron detrás de su líder, esperando que explicara la razón detrás de su apuesta de nueve cifras en el minorista de videojuegos en dificultades.