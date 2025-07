Advierten que la burbuja de la Inteligencia Artificial podría superar la crisis de las punto com

El experto dijo que en los años 90 nos mostraron que no todas las promesas pueden cumplirse. También señaló que a pesar de que muchas de estas empresas líderes son rentables, sus fundamentos no justifican los múltiplos.

Más voces advierten sobre la burbuja de la IA

Voces influyentes del mundo empresarial y financiero advierten sobre una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial. Joe Tsai, presidente de Alibaba, alertó sobre un crecimiento excesivo en la construcción de centros de datos que podría superar la demanda real.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, comparó el furor actual con la burbuja de las punto com y sugirió evaluar el impacto real de la IA en el crecimiento económico. Ray Dalio también expresó preocupación por las altas valoraciones de las acciones vinculadas a esta tecnología, impulsadas por precios elevados y riesgos asociados a las tasas de interés.

Pese a estas señales de cautela, el entusiasmo por la IA se mantiene firme. El analista Dan Ives reafirmó su visión optimista para lo que resta de 2025, destacando la revolución tecnológica como el motor de la “era dorada”.

En este contexto, ETFs como el First Trust Nasdaq AI and Robotics (ROBT), Invesco AI and Next Gen Software (IGPT) y Global X Robotics and AI (BOTZ) acumulan subas de entre 2,75% y 9,72% en lo que va del año.