La entidad proyecta subas de 25 puntos base en cada uno de los siguientes encuentros del banco central estadounidense, lo que sumaría 75 puntos base. El pronóstico llega después de que las actas de la Fed mostraran que casi todos sus miembros ven apropiados nuevos aumentos.

J.P. Morgan: Pronosticó aumentos de tasas de interés de 25 puntos base en enero y marzo de 2027.

J.P. Morgan pronosticó que la Reserva Federal aplicará aumentos de tasas de interés de 25 puntos base en enero y marzo del 2027 , además del incremento ya previsto para diciembre, dado que la persistencia de la inflación mantiene vigente la necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria.

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“Estos aumentos no tienen como objetivo provocar un deterioro del mercado laboral, sino preservar la credibilidad cuando no existe un argumento convincente para una pausa ”, señalaron el jueves los estrategas de J.P. Morgan, encabezados por Michael Feroli.

En ese marco, respecto al titular de la Fed, Kevin Warsh, la entidad subrayó que dejó la trayectoria de la política monetaria sin una “narrativa global” . Y agregó: “Sin una narrativa que sirva de guía, es más probable que la política reaccione a los datos que vayan surgiendo”.

Con el objetivo de contener la inflación, “casi todos” los miembros del comité de la Fed coincidieron en que habría que subir otra vez las tasas si la economía se desenvuelve como se prevé, de acuerdo con las actas de la reunión dadas a conocer el miércoles.

J.P. Morgan: Proyecta aumentos de tasas de 25 puntos base en las próximas tres reuniones de la Fed.

“El mercado laboral no ha sido una fuente de presión inflacionaria y, sin embargo, la inflación se mantiene elevada”, detalló J.P. Morgan, que espera un crecimiento moderado del empleo el próximo año.

Los mercados dan casi con seguridad un aumento de 25 puntos básicos en diciembre y atribuyen 8% de probabilidades a un alza de 50 pb, según la herramienta FedWatch de la CME.

Mercado laboral: No es fuente de presión inflacionaria, pero la inflación se mantiene elevada. Mikhail Nilov

Por su parte, las agencias de valores, BofA Global Research y Deutsche Bank, también esperan un aumento de tasas de la Fed en cada una de sus tres próximas reuniones.

La Inteligencia Artificial impulsa la inflación

Por su parte Philip Jefferson, gobernador de la Fed, mencionó que el rápido desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) ejerce presión al alza sobre la inflación en EEUU a través de su impacto en la demanda, y que las posibles ganancias de productividad que podrían ayudar a aliviar las presiones sobre los precios solo llegarán “en el futuro”.

En un discurso durante una conferencia del banco central brasileño, Jefferson señaló que el auge de la IA es el tipo de impacto que podría influir tanto en la demanda como en la oferta, pero en diferentes momentos.

Philip Jefferson, gobernador de la Fed, mencionó que el rápido desarrollo de la IA ejerce presión al alza sobre la inflación en EEUU.

“En cuanto a la demanda, el optimismo respecto a la tecnología ha impulsado la inversión empresarial en centros de datos, equipos informáticos avanzados y productos relacionados”, concluyó Jefferson.