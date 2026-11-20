El riesgo país quebró la barrera de los 1.000 puntos y la city alerta sobre dudas por el plan financiero y político Por Solange Rial + Agregar ámbito en









El riesgo país supera los 1.000 puntos por primera vez desde octubre de 2025, golpeado por las dudas sobre el programa financiero de 2027 y el ruido electoral.

El riesgo país supero los 1000 puntos.

El riesgo país supera los 1.000 puntos en esta jornada y desde la city advierten que las dudas sobre el programa financiero 2027 y el riesgo electoral de cara a las elecciones del próximo año se convirtieron en un coctel letal que afectó el desempeño de los activos financieros. Es la primera vez que cruza ese umbral desde el 24 de octubre del año pasado, el día hábil anterior a las elecciones legislativas.

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"Reiteramos lo que venimos marcando desde hace meses: más allá del movido contexto internacional, las cuestiones de economía real y humor social ya forman parte de las valuaciones por más que falte un año para las presidenciales, y la combinación de salarios reales estancados, empleo formal en caída y aprobación a la baja es consistente con un Riesgo País que no logra bajar de 850 puntos, aún con más de u$s16.000 millones en el acumulado anual", expresaron desde Grupo SBS.

Cabe resaltar que se conoció esta semana el índice de confianza del consumidor (ICC) de UTDT mostró una caída de 1,27% mensual en el nivel general, aunque lo destacado pasó por la fuerte caída en el GBA, esta vez de 7,55%, que ubica al ICC de esa región incluso por debajo de los niveles de septiembre del 2025. "Este indicador refuerza lo que venimos comentando respecto a la heterogeneidad sectorial en la marcha de la economía real, que se traslada también a regiones", agregaron.

Por su parte, desde LCG, aseguraron que con el riesgo país otra vez superando los 1000 puntos, la brecha arriba del 10% y la tasa forward de 2028 que saltó un salto a 33%, "nos tendremos que acostumbrar a meses (muchos, lamentablemente) de mucha incertidumbre y volatilidad". "Incertidumbre que, también lamentablemente, incidirá en las variables “reales” (actividad, empleo). Así repetimos algo que venimos mencionando hace bastante: no vemos que el panorama cambie de acá a las elecciones nacionales del año que viene, y los riesgos a la baja siempre resultan bastante más generosos que los riesgos al alza (que la coyuntura mejore)", agregaron.

A su turno, Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, recordó que desde el mínimo de 402 puntos básicos registrado en julio, el riesgo país volvió a subir en un contexto marcado por una combinación de factores externos y domésticos. Entre ellos, destacó: el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, una recuperación heterogénea de la actividad económica local, con sectores como el consumo interno y la construcción todavía rezagados, y una mayor incertidumbre política de cara a la definición de las candidaturas para 2027.

"En este último frente, una mayor articulación entre el Gobierno y los gobernadores podría contribuir a mejorar las expectativas y aportar mayor previsibidad. En este escenario, es razonable esperar que el riesgo país continúe mostrando cierta volatilidad y encuentre dificultades para sostener una compresión significativa. Su evolución dependerá tanto de las condiciones financieras internacionales como de la consolidación de los fundamentos económicos locales y de una mayor claridad sobre el escenario político de 2027", cerró. Para IEB hay una superposición de factores locales e internacionales que afectan el desempeño argentino en el índice que mide el J.P Morgan. La caída en el precio del oro, en conjunto con el sell-off en activos de riesgo y el fortalecimiento del dólar, sumaron dificultades que se exacerbaron aún más con el clima negativo local: un ruido político cada vez mayor, que se evidencia al analizar el comportamiento del riesgo país en conjunto con la evolución de las tasas forward. Cómo fue que el riesgo país pasó de los 400 puntos a los 1.000 puntos El salto del riesgo país argentino se dio muy veloz mente. El índice que marcaba los 400 puntos en julio de este año (402 unidades el 10 de julio) llegó a superar los 1.000 puntos este 20 de noviembre, lo que implica un salto del 150% en solo cuatro meses. Según los expertos de la city este recrudecimiento del riesgo responde a una combinación de dudas sobre la acumulación de reservas, vencimientos de deuda, anticipación del escenario político de 2027 y mayor aversión global al riesgo. En cuanto al programa financiero, justamente la suba del riesgo país, generó un circulo vicioso que se retroalimenta negativamente y empeora cada vez más el panorama. A la imposibilidad de colocar deuda local, es que las expectativas se volvieron más exigentes y ahora el Banco Central tendría que comprar al menos u$s12.650 millones en 2027 para hacer frente a los abultados compromisos de deuda. En cuanto al escenario externo, se produjo una mayor aversión al riesgo global actual por una combinación de factores: por un lado empezaron a haber dudas sobre la rentabilidad del sector tecnológico específicamente de la inteligencia artificial (IA), y expectativas de tasas de interés altas en Estados Unidos y tensiones geopolíticas en Medio Oriente y Europa. Estos factores están llevando a los grandes capitales a salir de activos volátiles, como acciones y mercados emergentes, para refugiarse en instrumentos más seguros.

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