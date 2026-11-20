Encontraron una serpiente y cinco huevos en la Costanera de Santa Fe y se desató un operativo de seguridad + Agregar ámbito en









El hallazgo ocurrió cerca del Faro en medio de la crecida del río Paraná. Los huevos fueron llevados al centro La Esmeralda y el reptil escapó por un orificio.

La crecida del río Paraná empuja a serpientes, lagartos y aves hacia zonas urbanas de Santa Fe, donde especialistas piden no acercarse y avisar al 911. Gustavo M. Alfaro

Una serpiente y cinco huevos fueron hallados este jueves por la tarde cerca del Faro de la Costanera de Santa Fe, en medio de la crecida del río Paraná que altera los entornos naturales de la zona. El episodio activó el despliegue de fuerzas de seguridad y áreas de fauna tras un llamado de alerta a la Central de Emergencias 911.

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La subida del agua sobre islas y bañados reduce el espacio disponible para que distintas especies se alimenten, se refugien y se reproduzcan, lo que las empuja hacia zonas más altas. En los últimos días se registraron avistamientos de aves, reptiles y lagartos overos en distintos sectores de la capital santafesina, una presencia que no implica necesariamente un peligro inmediato pero exige precaución y cero contacto.

Maiquel Torcatt Cómo fue el hallazgo de la serpiente y los huevos La intervención comenzó después de que la Central de Emergencias 911 recibiera el aviso sobre la presencia del animal y solicitara personal especializado en las inmediaciones del Faro. La Policía Ecológica acudió al sitio y dio intervención a las autoridades de su dependencia y al área de Fauna para definir los pasos a seguir.

Los efectivos lograron recuperar los cinco huevos en su totalidad y dispusieron su traslado para resguardo hacia el área veterinaria del Centro de Rescate, Protección y Conservación de Fauna Silvestre La Esmeralda.

Sin embargo, mientras se desarrollaba el operativo, la serpiente se metió por un orificio y escapó del campo visual de los agentes antes de ser capturada. Al concluir el procedimiento principal, el resultado del operativo fue comunicado a la Central de Emergencias 911.

#SantaFe #Creciente | Personal de Fauna de la @policia_fe rescató 5 huevos de serpiente en la Costanera Este. pic.twitter.com/ACk1dWSgja — Gustavo M. Alfaro (@GMALFARO) November 20, 2026 Operativo de seguridad en la Costanera de Santa Fe Desde la Universidad Nacional del Litoral advirtieron que los niveles elevados del río Paraná, que ya impactaron en distintos tramos costeros de Santa Fe y Entre Ríos, pueden sostener estos movimientos de fauna durante períodos prolongados. La búsqueda de terrenos altos y secos explica la aparición de animales en sitios poco habituales, un escenario de crecidas y humedad que, según las perspectivas mencionadas, podría extenderse hasta mediados de 2027, motivo por el cual pidieron respetar a la fauna, no agredirla y dar aviso a las autoridades cuando corresponda. Las recomendaciones difundidas ante este tipo de encuentros incluyen: No acercarse ni intentar tocar al animal aunque parezca tranquilo o inmóvil

al animal aunque parezca tranquilo o inmóvil Mantener una distancia segura y evitar que niños y mascotas se aproximen

se aproximen No perseguirlo para sacar fotos o grabar videos, ya que podría sentirse amenazado

para sacar fotos o grabar videos, ya que podría sentirse amenazado No intentar capturarlo ni trasladarlo por cuenta propia, tarea reservada a personal especializado

ni trasladarlo por cuenta propia, tarea reservada a personal especializado Advertir a otras personas sobre la presencia del ejemplar sin exponerse a situaciones de riesgo

sobre la presencia del ejemplar sin exponerse a situaciones de riesgo Llamar al 911 cuando exista peligro, el animal intente entrar a una vivienda o haga falta intervención policial

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