Una transmisión en YouTube utilizó inteligencia artificial para suplantar al empresario y prometer ganancias en criptomonedas. El fraude alcanzó a más de 500.000 espectadores.

La plataforma de criptomonedas Coinbase logró bloquear transferencias por u$s4,7 millones destinadas a una estafa que utilizó una versión falsa de Elon Musk , creada mediante inteligencia artificial (IA), para engañar a los usuarios. El fraude se desarrolló durante una transmisión en vivo por YouTube que coincidió con la presentación del auto volador de Tesla y reunió a más de 500.000 espectadores.

Los delincuentes aprovecharon la repercusión del evento para difundir una deepfake, una tecnología que permite generar imágenes y videos falsificados con inteligencia artificial. En este caso, suplantaron la identidad del empresario y prometieron duplicar las criptomonedas que los espectadores enviaran a determinadas billeteras digitales.

La maniobra provocó que cientos de usuarios intentaran transferir sus activos a las cuentas controladas por los estafadores. Sin embargo, el sistema automatizado de prevención de fraude de Coinbase detectó las operaciones sospechosas y consiguió bloquear alrededor del 91% de los intentos de transferencia.

Los responsables del fraude utilizaron una estrategia que consiste en aprovechar acontecimientos de gran repercusión pública para captar potenciales víctimas. La presentación del vehículo de Tesla ofreció el escenario para difundir una transmisión que aparentaba estar protagonizada por Musk.

Durante el video, la versión falsificada del empresario solicitaba el envío de criptomonedas a cambio de devolver el doble del monto recibido . La promesa de ganancias inmediatas buscaba convencer a los espectadores de realizar transferencias desde sus propias cuentas.

La transmisión alcanzó a más de 500.000 espectadores y generó una importante cantidad de operaciones en un período reducido. Según informó Coinbase, durante apenas dos horas cientos de clientes intentaron enviar millones de dólares a las billeteras utilizadas por los delincuentes.

Entre quienes intentaron concretar las transferencias había usuarios con varios años de experiencia operando en la plataforma, lo que demuestra que la maniobra no se limitó a personas que recién comenzaban a utilizar criptomonedas.

A diferencia de otras modalidades de ciberdelincuencia, el fraude no necesitó vulnerar las cuentas de los usuarios ni obtener sus contraseñas. Los delincuentes buscaron que las propias víctimas autorizaran el envío de sus fondos, convencidas de que participaban de una promoción legítima.

Coinbase utilizó inteligencia artificial para bloquear el 91% de las transferencias

El sistema de prevención de estafas de Coinbase, que también utiliza inteligencia artificial, logró identificar el comportamiento irregular de las operaciones y bloquear transferencias por un valor equivalente a u$s4,7 millones.

De acuerdo con información publicada por Bleeping Computer y reproducida por TN, una de las particularidades de esta modalidad de fraude es que los usuarios ejecutan las operaciones voluntariamente, a diferencia de los ataques tradicionales en los que se produce un acceso no autorizado a las cuentas.

“La mayoría de los mecanismos de defensa contra el fraude están diseñados para identificar actividades que el cliente no ha autorizado. Pero eso no es lo que ocurrió en este caso. El cliente había iniciado sesión, pulsó el botón de confirmar y creyó estar ante la oportunidad de su vida”, explicaron desde Coinbase.

Esta característica planteó un desafío para las herramientas de seguridad, debido a que las transferencias habían sido iniciadas por los titulares de las cuentas y no por terceros que consiguieron acceder de manera ilegal.

No obstante, la plataforma consiguió detectar automáticamente el 91% de los intentos de transferencia vinculados con la estafa, sin necesidad de intervención humana durante el proceso.

Las claves para detectar una estafa con criptomonedas

Uno de los elementos que permitió identificar las operaciones sospechosas fue el comportamiento de las billeteras utilizadas para recibir los fondos.

El sistema detectó direcciones de criptomonedas creadas recientemente que comenzaron a recibir numerosas transferencias durante un período muy breve. Ese patrón de actividad permitió reconocer indicios de una posible estafa, aunque las operaciones hubieran sido autorizadas por los propios clientes.

La compañía destacó que su herramienta de inteligencia artificial consiguió identificar una modalidad de fraude que no había sido incluida previamente en su entrenamiento.

“Lo destacable es que nuestro agente de inteligencia artificial para detectar estafas nunca había visto esta modalidad. Los sorteos mediante deepfakes vinculados al lanzamiento en directo de un producto no formaban parte de su entrenamiento”, señalaron desde Coinbase.

La detección permitió frenar la mayor parte de las transferencias identificadas durante la maniobra. Al mismo tiempo, el episodio puso de manifiesto cómo los delincuentes pueden utilizar videos generados con inteligencia artificial para simular la participación de figuras reconocidas y convencer a los usuarios de enviar voluntariamente sus activos digitales.