AMD vs. Broadcom: cuál es el Cedear de chips de inteligencia artificial con mayor potencial y cómo elegir

Ambas empresas se dedican al desarrollo de chips para la IA, pero tienen diferentes enfoques y perspectivas. Herramientas para focalizar inversiones.

Tanto AMD como Broadcom se dedican al desarrollo de chips de inteligencia artificial, pero tienen diferentes enfoques y perspectivas.

La competencia entre Advanced Micro Devices (AMD) y Broadcom , dos compañías que cuentan con Cedears , se intensifica en pleno auge de la inteligencia artificial (IA) , un mercado que no solo redefine la industria tecnológica, sino que también está impulsando cifras récord de crecimiento y valuación en Wall Street.

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Ambas empresas vienen mostrando un desempeño sólido, aunque con matices. En el último año, Broadcom registró una suba bursátil cercana al 69% , mientras que AMD también avanzó con fuerza, superando el 60% en el mismo período , reflejando el entusiasmo del mercado por el negocio de chips vinculados a IA.

Las diferencias aparecen al analizar los números operativos. Broadcom exhibe una escala y diversificación superiores .

Solo en el primer trimestre fiscal de 2026, su división de semiconductores generó ingresos por u$s12.520 millones, con un crecimiento interanual del 52%. A esto se suma su negocio de software de infraestructura, potenciado tras la compra de VMware, que le aporta ingresos recurrentes y mayor previsibilidad.

El empuje de la inteligencia artificial es aún más contundente: la compañía proyecta ingresos por u$s10.700 millones en este segmento para el segundo trimestre de 2026, lo que implicaría un salto del 140% interanual.

Incluso, estimaciones de mercado señalan que sus ingresos vinculados a IA podrían alcanzar más de u$s41.000 millones en 2026, con perspectivas de seguir escalando en los años siguientes.

AMD se enfoca en el crecimiento

AMD, en cambio, presenta un perfil más enfocado en crecimiento y expansión de mercado. La empresa ganó participación en servidores, con cerca del 36,5% del mercado frente al dominio de Intel, y viene apostando fuerte por chips de alto rendimiento para IA.

amd.jpg Tanto AMD como Broadcom se dedican al desarrollo de chips de inteligencia artificial, pero tienen diferentes enfoques y perspectivas.

Además, firmó acuerdos estratégicos relevantes, como un convenio para proveer procesadores a gran escala en centros de datos, reforzando su posicionamiento frente a gigantes tecnológicos.

En términos financieros, AMD también expuso movimientos significativos: anunció un programa de recompra de acciones por u$s6.000 millones, elevando su autorización total a unos u$s10.000 millones.

No obstante, su flujo de caja libre cayó más de 33% en un trimestre, hasta los u$s727 millones, lo que refleja ciertas presiones en su balance.

Diferentes focos

Otro factor clave es el posicionamiento estratégico. Broadcom domina el nicho de chips personalizados (ASICs), una tendencia en crecimiento a medida que grandes tecnológicas buscan soluciones específicas para IA.

De hecho, la empresa proyecta oportunidades por más de u$s100.000 millones en este mercado en los próximos años. AMD, por su parte, compite en el segmento más visible, GPUs y aceleradores estándar, donde el potencial es enorme, pero también la competencia, especialmente frente a Nvidia.

De esta forma, los números reflejan dos apuestas distintas dentro del mismo boom tecnológico. Broadcom combina escala, diversificación y flujos estables, con cifras crecientes impulsadas por contratos de gran volumen.

AMD ofrece mayor potencial de expansión, pero con más volatilidad y desafíos financieros en el corto plazo. En un mercado de IA que podría mover billones de dólares en la próxima década, ambas compañías aparecen bien posicionadas, aunque con estrategias claramente diferenciadas.