Cedears y boom de la IA: qué empresa proyecta un negocio de chips por u$s100.000 millones

La demanda global de infraestructura para inteligencia artificial (IA) sigue creciendo a gran velocidad y una de las empresas que más busca aprovechar ese impulso es Broadcom . Su director ejecutivo, Hock Tan, aseguró que el negocio de chips para IA de la empresa podría superar los u$s100.000 millones en ventas hacia 2027 .

La proyección refleja el fuerte crecimiento de la industria de inteligencia artificial, que exige cada vez mayor capacidad de procesamiento para entrenar y ejecutar modelos avanzados.

Las grandes compañías tecnológicas (como Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta Platforms) planean invertir más de u$s600.000 millones este año en infraestructura de IA, lo que incluye centros de datos, servidores y chips especializados.

En ese contexto, la empresa Broadcom se posicionó como un actor clave en el desarrollo de chips personalizados , conocidos como ASIC, diseñados específicamente para determinadas tareas dentro de los sistemas de IA.

A diferencia de los chips más generalistas utilizados en el sector, estos procesadores se crean en colaboración directa con clientes para optimizar el rendimiento de sus plataformas tecnológicas.

La compañía no siempre diseña los chips desde cero, sino que trabaja junto a los clientes para transformar un concepto inicial en un diseño listo para fabricación, generalmente producido por empresas especializadas como TSMC.

Este modelo de colaboración permitió a Broadcom convertirse en un socio estratégico para varias empresas que buscan desarrollar sus propios procesadores de inteligencia artificial.

escasez de chips.jpg La empresa Broadcom es uno de los mayores fabricantes de chips de inteligencia artificial.

Los resultados recientes muestran el impacto de esa estrategia. En su último trimestre fiscal, Broadcom reportó ingresos totales por u$s19.310 millones, lo que representó un aumento interanual de 29%. Dentro de esa cifra, los ingresos vinculados a inteligencia artificial alcanzaron u$s8.400 millones, más del doble que el año anterior.

Proyecciones optimistas

La empresa prevé que esta tendencia continúe. Para el próximo trimestre proyecta ingresos cercanos a u$s22.000 millones, por encima de las estimaciones del mercado, mientras que el negocio de chips de IA podría generar alrededor de u$s10.700 millones en ese mismo período.

Uno de los factores que impulsa el crecimiento es el aumento de los proyectos de infraestructura de inteligencia artificial en las grandes compañías tecnológicas.

Estas empresas están desarrollando modelos cada vez más complejos y necesitan enormes volúmenes de potencia computacional para entrenarlos y operarlos a escala global.

Aunque el mercado de chips para inteligencia artificial está actualmente dominado por Nvidia, el auge de los procesadores personalizados está generando nuevas oportunidades para compañías como Broadcom, que cuenta con Cedears en el mercado argentino para operar fácilmente.

En lugar de competir directamente con las GPU tradicionales, la empresa apuesta a soluciones diseñadas específicamente para cada cliente.

Si las previsiones de la empresa se cumplen, el negocio de chips para IA podría convertirse en uno de los segmentos más lucrativos de la industria tecnológica en los próximos años, consolidando a Broadcom como uno de los principales proveedores de infraestructura para la nueva economía basada en IA.