Cómo fueron los balances de tres de las principales tecnológicas

El CEO de Apple, Tim Cook, dijo que tres factores afectaron principalmente los resultados: un fortalecimiento del dólar, los problemas de producción en China que afectan al iPhone 14 Pro y al iPhone 14 Pro Max, y el entorno macroeconómico general.

apple.jpg

Por último, y para dejar en claro lo magro que fueron los resultados de la tecnológica, el beneficio por acción totalizó USD 1,88, lo que muestra una caída de casi el 11% interanual. Esto se explica, por la poco pobre performance del iPhone, el cual, si bien totalizó ingresos por más de USD 65 mil millones, esto representó una baja del 8% en comparación con el mismo período del año anterior.

Sin embargo, luego de una primera lectura negativa con caídas en lo que se conoce como las operaciones de aftermarket del día jueves (o sea posterior al cierre del mercado), el viernes la acción subía hasta un 2%.

El gigante tecnológico de internet no pudo superar el consenso de mercado y cae: GOOGLE

Presentación de resultados compleja para Alphabet, ya que no logró superar el consenso de mercado ni en ingresos ni en beneficio por acción (BPA). Además, los ingresos generados por publicidad en Youtube mostraron una sorpresa negativa respecto a las proyecciones de los analistas (USD7.960 millones vs. USD 8.250 millones estimado). Esto gráfica la mayor competencia que está teniendo YouTube, principalmente respecto de TikTok, pero también de otras formas de video corto. Por su parte, si bien los ingresos fueron de más de USD 76.000, esto refleja apenas un crecimiento del 1%, lo que representa la suba más débil desde 2013 (con la excepción del período pandémico).

Google.jpg

Por último, la compañía informó que asumirá un cargo de aproximadamente USD 2.000 millones, el cual estará impactando principalmente en el primer trimestre de 2023 producto del despido de empleados que anunció en enero. Al mismo tiempo, espera incurrir en costos adicionales por USD 500 millones relacionados con la reducción del espacio de oficinas en el primer trimestre, y advirtió que es posible que se produzcan otros cargos inmobiliarios en el futuro.

Todos estos factores repercutieron negativamente en la cotización del día viernes cayendo casi un 3%.

El gigante del comercio electrónico continúa sufriendo: Amazon

El líder del e-commerce sigue mostrando dificultades para dinamizar su beneficio. En una nueva presentación de los resultados, en este caso, en los correspondientes al último trimestre de 2022, Amazon, logró superar las expectativas de los analistas en cuanto a ingresos (USD 149.200 millones vs. USD 145.640 millones estimado), pero no pudo hacer lo propio en lo referente al beneficio por acción (USD 0,03 vs USD 0,17).

Amazon.jpg

Precisamente, este es el punto que mayor preocupación generó al mercado tras el cierre de la rueda, ya que si bien, Amazón logró reflejar un crecimiento interanual del 9% en ventas netas (aun incluyendo algunos gastos extraordinarios) el Resultado Neto continúa desacelerándose. En línea con lo enunciado, el ingreso operativo, mostró una caída del 23% respecto del cuarto trimestre de 2021, habiendo totalizado los USD 2.700 millones en comparación con los USD 3.500 millones del año anterior.

Por último, destacar que el segmento de Amazon Web Services (AWS) continúa siendo el más eficiente, y en el cual Amazon a nivel compañía sigue apalancando sus resultados. AWS totalizó ventas netas por USD 21.400 (crecimiento del 20% interanual) y logró mantener el ingreso operativo, con apenas una leve desaceleración (-1,9%) respecto del cuarto trimestre de 2021.

Por ello el mercado leyó negativamente siendo la acción que más impactó el balance al caer el día viernes casi un 6%.

En resumen, las grandes tecnológicas presentan balances que si bien en todos casos muestran ganancias, la desaceleración de los ingresos puede reflejar el impacto negativo de una economía con menor crecimiento con la pregunta de cómo seguirá los próximos meses. Dado la suba de los días anteriores a la presentación de los balances, recomendamos cautela los siguientes días posteriores a la publicación.

Analista de equity de IOL invertironline