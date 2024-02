Apps financieras: la Cámara Fintech lanzó un manual para evitar estafas y qué hacer en caso de robo

Estas son: Action Fintech, Afluenta, Agropago, AL2, Allaria +, AquiCobro, AREX, ArgenBTC, Bamba, Banza, Belo, Bind Pagos, Bitso, Buenbit, Bull Market Brokers, Bullpay, Cardcred, Cencopay, Claro Pay, Cobro Inmediato, Cocos, Credencial Payments, Credicuotas, CryptoMarket, Decrypto, ePagos, Fertil Finanzas, Fiserv, Front, Global Processing, Helipagos, InvertirOnline, Ixpandit, Khipu, Koibanx, Koywe, Lemon, Lyra, Max Capital, Mercado Pago, Miiii, Mins, Mobbex, MODO, Moni, Movil Cash, N1U, Naranja X, Ohana, Pagos360, PayU, Personal Pay, Poincenot, Pomelo, Portfolio Personal Inversiones, Prex, Qirapagos, Quicktrade, Satoshi Tango, SG Financial Tec, Suga, Taca Taca, Tach, Team Quality, Totalcoin, Ualá y Via Pago.

Apps financieras: cómo reducir los riesgos en el acceso a la app y resguardo de claves

- Usar clave de seguridad o biometría para bloquear el acceso a extraños al dispositivo

- Activar la autenticación de dos factores. En lo posible, una opción que no sea el SMS y, en caso de no tener opción, no compartir los tokens claves recibidos.

- Utilizar opciones de recuperación de clave que no dependan del número de teléfono.

- Utilizar claves robustas y cambiarlas periódicamente. Usar una clave distinta para cada app financiera (se puede usar un gestor de contraseñas, en caso de que sean muchas).

- Si se usa un factor de autentificación, guardar los códigos almacenados en forma segura.

- Identificar las aplicaciones financieras instaladas en el dispositivo (muy importante y útil en caso de pérdida o robo).

- No ingresar a la app desde dispositivos de terceros o redes de uso público.

Apps financieras: consejos para el mantenimiento del teléfono y descarga de apps

- Para garantizar que sean oficiales, descargar las aplicaciones financieras únicamente desde sitios web y stores oficiales: Apple Store (iOS) o Play Store (Android).

- Mantener actualizada la aplicación y sistema operativo a la última versión disponible en todos los dispositivos (PC, celulares, tablets, etc.).

- Proteger la tarjeta SIM utilizando opciones de seguridad que ofrezca el prestador de telefonía: activar el PIN o palabra de seguridad para prevenir cambios no autorizados.

Apps financieras: acciones complementarias en correos electrónicos y páginas web

- Verificar el origen de los correos electrónicos y mensajes recibidos antes de hacer click en los enlaces que contienen.

- No acceder a portales web a través de links que lleguen a tu correo electrónico. Siempre hacerlo ingresando mismo la dirección en tu navegador.

Apps financieras: tips para evitar estafas

- Utilizar una clave para proteger los servicios de contestador automático.

- Activar, en las opciones de seguridad, que los dispositivos no puedan apagarse o desconectarse de Internet en forma remota (sin ingresar al dispositivo).

- No responder mensajes o correos en los que se pidan claves, números de tarjetas o que se instale un software de operación remota.

- Activar las alertas por email o App (si lo permite tu prestador) para detectar consumos no realizados con tarjetas de crédito.

- Si una persona pide dinero o por una emergencia, ponerse en contacto por otra vía (o con un familiar directo) para validar la situación.

- Mantenerse informado sobre las estrategias de phishing y los intentos de estafa en sitios especializados.

Apps financieras: ¿Qué hacer si perdiste o te robaron el celular?

- Denunciar la línea ante la empresa de telefonía. Puede denunciarse el IMEI del equipo extraviado para que no pueda ser utilizado en el territorio nacional

- Contactar al canal de soporte y solicitar el bloqueo preventivo de la cuenta de la app a través del sitio web.

- Llamar al *910 y denunciar el robo, para bloquear la línea y evitar que la usen o intenten vender el equipo.

- Cambiar los passwords de las aplicaciones afectadas.

- Si tenés una sesión activa en otro equipo, verificar los accesos y cerrar las sesiones activas de los dispositivos afectados.

- Verificar las opciones de recuperación que configuraste en tus aplicaciones, para asegurarte de volver a sincronizarlas.

- Avisá a tus contactos más cercanos a través de otro canal.

- Dependiendo del dispositivo, activá el borrado/bloqueo remoto.