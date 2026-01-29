Argentina se aproxima al mercado internacional de deuda, pero su calificación no va a mejorar en lo inmediato

El MSCI ubicó en 2025 a la Argentina como “stand alone”, fuera del universo invertible de los grandes fondos. Aunque la baja del riesgo país podría habilitar una revisión, el escenario más optimista es una lista de observación recién hacia 2027.

El riesgo país de Argentina es similar al de 2018, pero el del resto de los emergentes ya bajó casi 300 puntos.

Mientras que Paraguay ya puede ser sujeto de crédito de casi cualquier fondo en el mundo , al haber conseguido el año pasado el “grado de inversión” , la Argentina tendrá que seguir viendo el partido fuera de la cancha , por lo menos hasta junio de 2027 .

Y es que, a pesar de que el riesgo país apunta a ubicarse en 400 puntos o incluso en 300 puntos en un escenario muy optimista, la realidad es que, de llegar a esa instancia, el MSCI no cambiará de manera inmediata la calificación de “stand alone” .

En junio del año pasado , el MSCI ubicó a la Argentina en ese nivel, de país en el que ni siquiera es digno ponerse a pensar si se puede hacer alguna inversión . Eso no quiere decir que esté en el fondo de la fila: quiere decir que no está ni siquiera en ella .

Es evidente que, para regresar al juego , es importante que el ministro de Economía, Luis Caputo , consiga que el riesgo país baje a los niveles necesarios , mientras que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili , siga comprando reservas .

De hecho, a pesar de que algunos economistas afines al Gobierno sigan planteando que la mejora del riesgo se debe en primer término a que se mantiene la disciplina fiscal , en rigor, la caída comenzó cuando el BCRA dio señales de cumplir con su programa de acumulación de u$s10.000 millones . La disciplina fiscal, en cambio, es moneda corriente desde hace dos años .

Por qué la Argentina no mejoraría su nota este año

De acuerdo con el analista financiero Christian Buteler, el Gobierno solo podría aspirar este año a ser incluido por el MSCI en una lista de revisión para 2027.

“Lo que mantiene a la Argentina en esa calificación es el control de capitales. Tiene una ponderación alta”, explicó a Ámbito. Buteler considera que “no es automático” que el MSCI pueda sacar a la Argentina de la categoría “stand alone” simplemente por una baja del riesgo país.

De acuerdo con el especialista, es probable que pongan a la Argentina en una lista de evaluación. “Te dan un año para ver si levantás el cepo”, explicó.

Vuelta a los mercados sin mejora de nota

En ese contexto, lo más probable es que Luis Caputo tenga que salir a emitir bonos este año, pero que estos sigan siendo calificados como país “stand alone”, lo que advierte a los inversores sobre el riesgo que representa. Eso se reflejará en la tasa de interés. El antecedente más cercano es el Bonar 2029, emitido en diciembre por u$s910 millones, que pagó una tasa anual del 9,26%.

Argentina debería aspirar a ser “mercado emergente”. Si pudiera levantar las restricciones que persisten en el mercado cambiario a lo largo de 2026, podría incluso saltear una calificación previa, la de “mercado de frontera”, que es la verdadera última posición en la fila. Buteler recuerda al respecto que “hay fondos globales que siguen a países emergentes”, y que, por lo tanto, se podría abrir una mayor fuente de financiamiento.

En ese sentido, Argentina tendrá que mantener sus políticas inalteradas, sobre todo porque, a diferencia de otros países, tiene riesgo reputacional, por haber entrado en default y haber encarado reestructuraciones de deuda de manera hostil.

La reestructuración de deuda del exministro Martín Guzmán en 2020 fue particularmente conflictiva. Incluso se revelaron aspectos de las negociaciones que, para Wall Street, debían mantenerse en confidencialidad. Logrado el objetivo, Guzmán tardó más de un año en acordar un nuevo programa con el FMI, lo que perjudicó a los ahorristas que entraron al canje. Los bonos cayeron al 30% de su valor.

A pesar de ello, la importancia política que ganó la Argentina en los últimos años en la región, y su propio peso como país de grandes dimensiones, le jugarían a favor como para al menos saltearse un peldaño en la escalera de las calificadoras de riesgo. Es decir, que en 2027 podría ser declarada “mercado emergente”.

El menor riesgo desde 2018, pero no es comparable

Portfolio Personal Inversiones (PPI) advierte en su último reporte diario que, si bien el riesgo país de la Argentina, que este lunes alcanzó los 494 puntos, es el más bajo desde 2018, hay que hacer algunas salvedades.

“Al analizar la evolución histórica del riesgo país argentino en comparación con el EMBI+ (el índice de países emergentes), se observa que el spread entre ambas series era significativamente menor que el actual. En ese entonces se ubicaba en 95 puntos básicos, frente a los 271 de hoy”, señala el reporte.

Es decir, en 2018 la Argentina tenía un riesgo más parecido al del resto de los emergentes que el actual. Hoy está regresando a un nivel que tenía hace nueve años, mientras que los demás países ya bajaron.