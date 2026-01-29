Sigue el calor extremo en varios puntos del país y hay alerta por tormentas y granizo: cuales son las provincias afectadas + Seguir en









El AMBA cuenta con mínima de 21 grados sin lluvias a la vista. El SMN emitió diversas alertas por la calor en paralelo a tormentas y granizo.

El AMBA cuenta con mínima de 21 grados. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un jueves con mínima de 21 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y granizo para ocho provincias a la par de diversas alertas por calor extremo en diversos puntos del país.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó un jueves de 21 a 30 grados, con la máxima para la tarde. El viernes las marcas estarán entre los 23 y 29 grados, mientras el fin de semana estará marcado por un rango entre los 22 y 31 grados para el sábado y domingo.

Por su lado, el comienzo de la semana recibirá máximas por encima de los 30 grados nuevamente, con estimaciones entre los 32 y 33 para el lunes, martes y miércoles.

Alerta amarilla en Misiones, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut;

Alerta naranja en gran parte de Corrientes;

Alerta roja en La Pampa, Neuquén y Río Negro; Entre las sugerencia que ofrecen la autoridades del Ministerio de Salud, se puede enumerar:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física. Por otro lado, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes y severas, para Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza. Estarán acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm. Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas Amarilla. Establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN. Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas , sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN. Implica, en este caso, que , sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. Naranja. Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud , por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas , especialmente para los grupos de riesgo.

Este aviso implica , por lo que , especialmente para los grupos de riesgo. Roja. La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.