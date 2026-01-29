La compresión del riesgo país reactiva el interés por las acciones del S&P Merval: cuáles tienen mayor potencial

Las acciones que dan forma al Merval podrían salir beneficiadas si continúa la baja del riesgo país, que ya perforó los 500 puntos básicos.

El riesgo país de Argentina , medido por el índice de JP Morgan, cayó por debajo de los 500 puntos básicos , marcando un nivel no visto desde 2018 y generando expectativas positivas en los mercados financieros, tanto en el segmento de bonos como en el de acciones .

La compresión del riesgo país se debe, en parte, a compras de reservas del Banco Central, requisito importante para cumplir con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional.

Una lectura clave de este fenómeno es que reducir el riesgo país abre la puerta a que Argentina pueda acceder gradualmente a los mercados internacionales de deuda, algo que hasta ahora no era viable.

En concreto, la baja del promedio haría posible refinanciar vencimientos sin depender exclusivamente de reservas propias, aliviaría la presión sobre las cuentas públicas y podría bajar el costo de otras emisiones , como la deuda corporativa y la de las provincias.

"Que el riesgo país se acerque a los 500 puntos es relevante porque refleja una mejora en la percepción de riesgo soberano, asociada al proceso de estabilización y a la recomposición de reservas. Más que un nivel puntual, lo importante es la señal de que el mercado empieza a validar un régimen de menor volatilidad", comentó Eric Ritondale , economista jefe en Puente.

"Una compresión adicional del riesgo país acercaría aún más a Argentina a una instancia de acceso gradual a los mercados, en línea con experiencias recientes en la región, como el caso de Ecuador. Ese acceso es clave no solo para refinanciar vencimientos, sino también para consolidar la estabilización, reducir la dependencia de fuentes internas de financiamiento y facilitar una recuperación más rápida del crédito bancario, lo que a su vez ayuda a apuntalar el crecimiento", añadió.

Las acciones del S&P Merval ganarían valor gracias a la baja del riesgo país.

En este marco, los analistas señalan que esta mejora también tiene efectos favorables para la economía real: una menor percepción de riesgo puede dinamizar la inversión, abaratar el crédito tanto para empresas como para consumidores y ayudar a estimular la actividad económica general. Además, al reducir el “costo argentino” de financiamiento, se mitigarían presiones inflacionarias.

Las acciones del Merval, entre las principales ganadoras

En consecuencia, las acciones de empresas locales ganarían valor tanto por la mejora de sus fundamentos como por el aumento de su valor presente, dado que la tasa a la que se descontarían los flujos futuros sería claramente inferior.

"La caída del riesgo país es una señal positiva para las acciones del Merval. Su impacto más directo es la posibilidad de acceder a financiamiento más barato. Un menor costo de financiamiento permite ejecutar más proyectos de inversión, y más inversiones es condición necesaria para que haya crecimiento", mencionó Eugenia de Irureta, asesora financiera en Buenos Aires Valores.

"Además, desde una perspectiva más técnica, la baja del riesgo país reduce el costo de capital, lo que aumenta el valor presente de los flujos de fondos futuros de las empresas. Esto es, los mismos resultados proyectados valen más hoy cuando el costo de financiamiento y con él, la tasa de descuento, son menores", agregó.

En este contexto, el índice Merval medido en dólar CCL continuaría subiendo y podría ubicarse por encima del nivel de 2.400 puntos registrado a principios de 2025, principalmente por la revalorización de compañías energéticas (YPF, Pampa Energía) y bancos (Grupo Financiero Galicia, Banco Macro).