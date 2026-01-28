Córdoba consiguió financiamiento externo por u$s800 millones y marca el rumbo para otras provincias Por Giuliana Iglesias + Seguir en









Colocó un bono a nueve años, un plazo inédito para un emisor subnacional, con una tasa del 8,6%. Los fondos obtenidos se destinarán a infraestructura.

Se reabre el crédito para los distritos provinciales. Depositphotos

En una jornada en la que el riesgo país perforó los 500 puntos básicos, la provincia de Córdoba concretó una colocación de deuda en el mercado global por u$s800 millones. El financiamiento se realizó mediante la emisión de los bonos PDCAR 2035, con una tasa de corte del 8,6%, en línea con los parámetros que habían anticipado el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, quienes encabezaron las negociaciones con inversores internacionales.

Según informaron fuentes oficiales, la colocación recibió ofertas por u$s1.600 millones, el doble del monto adjudicado, lo que permitió convalidar la tasa objetivo y descartar propuestas que exigían rendimientos más elevados, de hasta el 9,5%. En total participaron 119 cuentas inversoras. Del total colocado, u$s300 millones fueron suscriptos por inversores locales, mientras que los u$s500 millones restantes provinieron de fondos internacionales.

La caída del riesgo país no es un dato menor: para las provincias que salieron a colocar deuda o tienen deudas vigentes, mejora la posibilidad de refinanciar sin utilizar recursos propios, además de que mejora el contexto global para aquellas que aún no han salido al mercado externo. En este contexto, entre provincias y las empresas, la emisión de deuda ya supera los u$s8.000 millones desde octubre 2025.

Otro de los aspectos destacados de la operación fue el plazo: los bonos tienen vencimiento final en 2035 y contemplan amortizaciones parciales en 2033, 2034 y 2035. De acuerdo con fuentes oficiales, se trata del plazo más extenso alcanzado hasta el momento por un Estado provincial en el mercado externo.

Desde la provincia señalaron que la emisión permitirá extender vencimientos y mejorar el perfil de la deuda pública. Los títulos fueron emitidos bajo ley del Estado de Nueva York y devengan un cupón anual del 8,6%, en línea con una estrategia orientada a optimizar el costo financiero y los plazos de repago.

Según el prospecto de emisión, los fondos obtenidos se destinarán principalmente al financiamiento de obras de infraestructura. En un contexto de restricciones presupuestarias y menor asignación de recursos a la obra pública en el Presupuesto 2026, el nuevo fondeo permitirá recomponer el margen para ejecutar proyectos estratégicos. Además, parte de los recursos será utilizada para recomprar una porción de un bono por u$s100 millones con vencimiento en 2027. De acuerdo con lo previsto, la Provincia podrá disponer efectivamente de los fondos a partir del próximo 3 de febrero. Martín Llaryora Una importante victoria para la provincia Las provincias mejoran su vínculo con inversores Con esta operación, Córdoba apunta a consolidarse como un emisor recurrente en los mercados internacionales, combinando el acceso al financiamiento externo con una gestión activa de pasivos. Más allá del acceso al crédito, las administraciones provinciales vienen reforzando señales de compromiso con el cumplimiento de la deuda vigente, un factor clave para reconstruir la confianza de los inversores internacionales. En esa línea, la provincia de Tierra del Fuego anunció recientemente el pago de una nueva cuota del bono en dólares emitido en 2017. A su vez, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó el pago de u$s26 millones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas en octubre de 2023 durante la gestión anterior. Un antecedente fueron Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires que colocaron en conjunto u$s1.400 millones en los mercados internacionales en los últimos meses, consolidando una incipiente reapertura del crédito externo para los distritos provinciales.