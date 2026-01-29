¡Volvieron los 90! Esta nueva tendencia 2026 va a cambiar la manera en la que usas tus shorts + Seguir en









El guardarropa femenino ahora cuenta con la renovación de una prenda que revive el pasado y propone outfits más llamativos para el calor.

Esta moda de los 90' es la nueva tendencia 2026. Gentileza - Lolitas&L

La moda vuelve a mirar al pasado y toma inspiración en décadas icónicas que siguen siendo recordadas a día de hoy. En el último tiempo, el regreso de los 90 reaparece en pasarelas, redes sociales y outfits con una nueva fuerza y una presencia imposible de ignorar.

En esta nueva ola de regresos, una prenda muy popular vuelve a verse en la calle y deja de lado al short clásico que se usó hasta el cansancio en los últimos veranos. Más corto, más ajustado y con un look rebelde, este modelo cambia la manera de armar conjuntos frescos.

Mini short Gentileza - Restaurantbarka Mini shorts de jean: la tendencia de los 90 que llegó al 2026 Los mini shorts de jean regresan desde los años noventa con una estética rebelde. Se trata de diseños bien cortos, pegados al cuerpo y con las puntas desgastadas, nada que ver con el estilo oversize que es popular hace años.

Durante los 90, esta prenda se asoció a la cultura pop, la música y un espíritu provocador que rompía reglas. Cantantes, actrices y modelos los convirtieron en un símbolo de actitud y libertad. Hoy, celebridades e influencers impulsan esta moda con nuevos looks que mezclan el pasado y el presente. Estas prendas combinan con tops ajustados, musculosas al cuerpo o remeras cortas.

El atractivo principal está en su capacidad de transformar un outfit básico en algo más jugado. Un mini short de jean permite jugar con contrastes, como sumar zapatillas deportivas, sandalias o botas cortas. A diferencia del short de jean tradicional, este modelo no busca pasar desapercibido. La silueta corta alarga visualmente las piernas y conecta con el espíritu noventoso.

El regreso de esta prenda también habla de un cambio en la forma de vestirse. Hay una búsqueda por looks más expresivos, de archivo y más arriesgados. El mini short de jean encaja perfecto en esa lógica.

