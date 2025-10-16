Balearon la camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta







El candidato a senador por Fuerza Patria viajaba desde la localidad de Orán por la ruta provincial N° 5 hacia General Pizarro.

Le dispararon a la camioneta de Juan Manuel Urtubey en plena campaña electoral.

Juan Manuel Urtubey, candidato a senador en Salta por la lista de Fuerza Patria sufrió un violento episodio este jueves, en plena campaña electoral, cuando su camioneta fue baleada en la ruta provincial N° 5. El exgobernador viajaba desde la localidad de Orán hacia General Pizarro.

La bala impactó en la ventana trasera izquierda y provocó la ruptura del vidrio. En el interior de la camioneta había tres pasajeros además del conductor Carlos María García Bes: Urtubey, ubicado en el asiento delantero derecho; Joaquín Guzmán, en la parte trasera izquierda -justamente del lado del impacto-; y Arnaldo López, en la parte trasera derecha. Afortunadamente, el incidente no dejó heridos. El disparo dio en el respaldo del asiento donde iba sentado Guzmán.

El hecho se produjo cerca de las 9 de la mañana y la denuncia penal fue radicada horas más tarde en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo, por Carlos María García Bes, chofer y secretario de Urtubey, quien manejaba la Toyota Hilux color gris, perteneciente a “Frigorífico del NOA S.A.”, empresa cuyo titular es el propio exgobernador, informó el diario local El Tribuno.

En la presentación, aclaró que el impacto fue ocasionado por un disparo de arma de fuego y que "no se trató de un simple proyectil". Ya se inició la investigación bajo la carátula de “Daños” y no hay ningún sospechoso identificado.

En primera instancia, los pasajeros no se dieron cuenta de que había sido un disparo. Sin embargo, cuando pararon a ver qué había causado la ruptura del vidrio, un oficial de la policía constató que se trataba de un disparo con arma de fuego.

Juan Manuel Urtubey va por una banca en el Senado El exgobernador de Salta acelera en el sprint final de cara a las elecciones la campaña para lograr sumar una banca en el Senado, donde se anticipa paridad por el creciente protagonismo del gobernador Gustavo Sáenz y el buen resultado libertario en los comicios locales de mayo. Urtubey vuelve a presentarse en las elecciones luego de su ausencia tras su postulación en las presidenciales del 2019. Electo tres veces como gobernador salteño, cargo que ejerció desde el 2007 al 2019, Urtubey fue la sorpresiva carta que jugó Fuerza Patria para presentarse como alternativa competitiva tras la desilusión peronista en las elecciones legislativas locales.