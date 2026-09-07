Shein firma una de las peores salidas a bolsa en Hong Kong y pierde u$s5.000 millones de valor

Las acciones del gigante electrónico acumulan una caída récord, contagiadas por las dudas de los inversores ante el deterioro de los márgenes de rentabilidad, la rigidez regulatoria global y la desaceleración del comercio digital.

Shein sufrió una caída de u$s5.000 millones en su valor de mercado tras su debut en Hong Kong.

Desde su desembarco en la bolsa de Hong Kong, Shein sufrió un recorte de cerca de u$s5.000 millones en su valor de mercado . La empresa de moda rápida cerró una de sus peores semanas iniciales tras la cotización , dejando expuesto la preocupación de los inversores respecto a la capacidad de la firma digital para sostener sus ritmos de expansión.

Si bien la cotización tuvo una mejora del 3,2% durante la rueda del lunes, primer saldo positivo tras el debut, las acciones cerraron con un ajuste acumulado del 19% respecto de su precio de salida , fijado originalmente en HK$48,56.

Cabe precisar que se trata del segundo peor debut en cinco ruedas para estrenos de bolsa de más de u$s1.000 millones en Hong Kong, detrás de Baidu Inc. (-19,9%), reportó Bloomberg. Tras la caída, el valor de la empresa se redujo de u$s26.000 millones a u$s21.000 millones.

El postergado debut bursátil de Shein no bastó para calmar las dudas del mercado sobre la erosión de sus márgenes de rentabilidad, la rigidez regulatoria y el aumento de la competencia global.

Lejos de la valuación récord de u$s100.000 millones lograda en pleno pico del comercio digital durante la pandemia, Shein opera hoy en un entorno de mercado mucho más complejo, caracterizado por la cautela de los inversores respecto de sus perspectivas de expansión. La baja de sus acciones refleja también un cambio en las preferencias de Wall Street y las plazas asiáticas, donde el capital privado y fondos institucionales están migrando hacia empresas enfocadas en IA y robótica.

Cabe precisar que se trata del segundo peor debut en cinco ruedas para estrenos de bolsa de más de u$s1.000 millones en Hong Kong, detrás de Baidu Inc. (-19,9%).

Catherine Lim, analista de Bloomberg Intelligence, indicó que “el retroceso de Shein refleja las crecientes dudas del mercado sobre el impacto de los aranceles, el encarecimiento de la logística y los riesgos operativos asociados a la transición hacia un modelo de marketplace”.

Lim destacó que la presión vendedora respondió fundamentalmente a factores propios de Shein, aunque también dio cuenta de las dudas hacia el comercio electrónico, en un escenario marcado por barreras arancelarias, modificaciones en la exención de minimis y un marco regulatorio más restrictivo.

Preocupaciones: Inversores muestran inquietud por la capacidad de Shein para sostener su expansión y por la erosión de márgenes.

Las causas

Si bien la rotación del mercado hacia empresas de inteligencia artificial y el sector tecnológico agravó la presión vendedora, la analista remarcó que las dudas estructurales sobre el crecimiento de Shein continúan siendo el principal factor de cautela entre los inversores.

La salida a bolsa de Shein se produjo en un escenario a la baja. Durante el primer trimestre, la firma pasó de anotar utilidades por u$s395 millones el año anterior a computar un saldo negativo de u$s99 millones. En paralelo, la expansión de los ingresos se desaceleró al 8% en 2025, frente al 21% registrado en 2024, incumpliendo las metas corporativas fijadas para el ejercicio.

Los malos balances empañan el postergado debut de Shein en la bolsa tras años de gestiones internacionales. La firma, referente de la epóca del COVID, enfrenta la desaceleración del negocio de comercio electrónico, mayores restricciones comerciales y la presión de la competencia global.

La baja de acciones refleja dudas sobre el e-commerce y una migración de capital hacia empresas de IA y robótica. Imagen: SHEIN

En su primera sesión en bolsa, la acción de Shein cayó hasta un 10% en las operaciones iniciales y cotizó vólatil durante casi toda la jornada. Sin embargo, una recuperación sobre el cierre redondeó la pérdida en un 0,1%, finalizando a HK$ 48,50.