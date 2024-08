Berkshire Hathaway de Warren Buffett ingresa al club de u$s1 billón en capitalización de mercado

La empresa tiene sus raíces en la industria textil del siglo XIX, pero el nombre Berkshire Hathaway surgió de la fusión de Berkshire Fine Spinning Associates y Hathaway Manufacturing Company en 1955.

Warren Buffett, como líder de la firma de inversiones Buffett Partnership Limited, comenzó a construir una participación en la empresa textil en dificultades en 1962 y para 1965 se había convertido en su mayor accionista. Tomó el control de la empresa ese año y, en poco tiempo, reformó el negocio.

Buffett adquirió el primer negocio de seguros de Berkshire, National Indemnity Company, en 1967, colocándola en un camino hacia convertirse en una potencia financiera. Buffett diversificó el portafolio de la empresa en las décadas siguientes mediante adquisiciones que incluyeron BNSF Railway, el fabricante de baterías Duracell y la cadena de helados Dairy Queen.

A lo largo del tiempo, Buffett y su socio de negocios Charlie Munger continuaron añadiendo al portafolio de acciones de Berkshire, enfocándose en construir participaciones en empresas que creían que el mercado había subestimado. A finales del segundo trimestre, el portafolio de acciones de Berkshire totalizaba u$s284.9 mil millones, que incluía una posición de $84 mil millones en Apple (AAPL) y $41 mil millones en acciones de Bank of America (BAC). Las ganancias no realizadas representan casi $200 mil millones del portafolio de acciones de Berkshire.

Buffett vende otros u$s1.00 mil millones en acciones de Bank of America

La compañía de Warren Buffett ha vendido más de su participación en Bank of America, deshaciéndose de casi 25 millones de acciones por casi u$s1 mil millones en la última semana.

Berkshire Hathaway ha vendido constantemente 116 millones de acciones de Bank of America desde julio. Pero aún controla casi el 12% de las acciones del banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte.

Después de divulgar la venta, las acciones Clase A de Berkshire—ya la acción más cara de Wall Street—ganaron $7,184.62 el miércoles, para venderse a $698,534.62. Esto elevó al conglomerado con sede en Omaha, Nebraska, al club de empresas valoradas por el mercado de valores en más de $1 billón. Pero eso aún está lejos de los gigantes del mercado Nvidia y Microsoft, que ahora están valorados en más de $3 billones.

La participación en Bank of America sigue siendo una de las inversiones más grandes de Berkshire, solo detrás de su gran participación en Apple y su histórica inversión en American Express.

Buffett sorprendió a muchos a principios de este mes cuando reveló que había reducido a la mitad la inversión en Apple y, en el proceso, acumuló una cifra récord de u$s277 mil millones en efectivo a finales del 30 de junio. El efectivo de Berkshire solo ha crecido desde entonces con las ventas de acciones de Bank of America y todas las ganancias de la variedad de empresas que posee, incluyendo el ferrocarril BNSF, la aseguradora Geico, una colección de servicios públicos y una serie de negocios de retail y manufactura.

Bank of america.PNG Berkshire Hathaway ha vendido constantemente 116 millones de acciones de Bank of America desde julio. Pero aún controla casi el 12% de las acciones del banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte.

Los observadores de Buffett dicen que las recientes ventas de acciones de Berkshire probablemente son una señal de que el reverenciado inversor cree que el mercado de valores está sobrevalorado y sugieren que podría estar tratando de prepararse para aprovechar una caída.

Buffett nunca discute por qué está comprando y vendiendo ciertas acciones mientras lo hace, y no ha ofrecido ninguna explicación para las ventas de Bank of America. Prefiere mantener sus movimientos en secreto para que otros inversores no puedan copiarlo, pero la Comisión de Bolsa y Valores requiere que presente actualizaciones sobre las participaciones de Berkshire en Bank of America porque posee más del 10% del banco.

Buffett comenzó a vender acciones de Bank of America de Berkshire después de que alcanzaron un nuevo máximo de 52 semanas de u$s44,44 en julio. Las últimas ventas se realizaron a precios promedio ligeramente inferiores a $40 por acción. Las acciones subieron ligeramente el miércoles a u$s39.80.