Bienes Personales: cómo gestionar las inversiones de cara a fin de año

De cara a la "foto" para Bienes Personales del 31 de diciembre, los expertos de la bolsa local explicaron qué aspectos tener en cuenta a la hora de elegir armar o desarmar inversiones.

Los expertos recomendaron qué hacer con las inversiones para pagar lo menos posible de Bienes Personales.

Con la llegada de fin de año, los inversores argentinos no sólo deben analizar cómo se comportaron sus portafolios para determinar si deben o no hacer cambios de cara al futuro, sino también gestionar adecuadamente sus tenencias contemplando el impuesto a los Bienes Personales .

Cabe recordar que, para computar este tributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex-AFIP, toma una "foto" del 31 de diciembre de este año . Luego, durante el transcurso de los próximos meses, se determina quiénes deben pagar por sus "bienes personales".

Por esta razón, los especialistas aconsejan tener en cuenta una serie de aspectos para lograr la mayor eficiencia fiscal posible .

Evidentemente, lo primero que tienen que hacer los inversores es revisar el mínimo no imponible . Muchas veces, los dueños de las carteras de inversión se preocupan cuando, en realidad, no deben pagar el impuesto a los Bienes Personales por contar con un capital que no alcanza el mínimo establecido por ARCA.

"Eso cambia un poco la ecuación, ya que puede ser que no sea necesario hacer grandes cambios en la cartera", relató el consultor Fernando Villar .

"Si ponemos foco en cómo gestionar los activos para esquivar el pago del impuesto a los Bienes Personales, debemos tener varios factores en cuenta. Primero, determinar si superamos el mínimo no imponible. Este año, en base a la evolución del IPC, rondará los $384 millones", detalló el asesor y operador Germán Marin.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Para bienes personales, ARCA toma una "foto" de las inversiones al cierre del año. Mariano Fuchila

Analizar qué activos financieros tributan y cuáles no

Luego, es fundamental analizar en qué instrumentos financieros se encuentra invertido el capital dado que muchos están exentos y no requieren de modificaciones.

Tal como explicó Villar, el dinero que se encuentra líquido en las cuentas comitentes sí paga impuestos, por lo que puede resultar conveniente pasarlo a alguno de los fondos comunes de inversión (FCI) que están exentos porque, justamente, invierten en activos que no tributan.

"Hay de varios riesgos, muy conservadores, con lo cual podemos pasar esta parte del verano con este tipo de inversiones, o algunos fondos que son un poco más agresivos. Ahí dependerá de cada estrategia de cada cartera", indicó el especialista.

En tanto, Marin aclaró que, a grosso modo, son computables los Cedears, las obligaciones negociables (ON) en dólares y las cauciones. En cambio, están exentos los bonos soberanos, las ON en pesos y las acciones locales.

Estudiar la relación costo-beneficio

Por último, hay que tomarse el tiempo de estudiar si vale la pena o no realizar movimientos en la cartera para tratar de no pagar el impuesto a los Bienes Personales. La razón es que, muchas veces, por las comisiones de los brókers y la volatilidad del mercado, el resultado final puede no ser el más óptimo.

"Hay que revisar si vale la pena hacer movimientos teniendo en cuenta el arancel por las operación de venta (del activo que no queremos mantener) y el de la compra de los activos (que sí queremos tener) en relación con la alícuota del impuesto (0,50% a 1,25%, según excedente sobre el mínimo no imponible). Muchas veces los costos de desarmar y armar son similares al impuesto", resumió Marin.

Por su parte, Villar expresó que directamente "es preferible gestionar sobre el efectivo o el año que viene ya empezar a planear la cartera de una manera mucho más eficiente para que llegado fin de año no haya inconvenientes entre los contadores y los asesores financieros para llevar una cartera lo más eficiente posible".