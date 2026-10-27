Bitcoin cae por debajo de los u$s80.000 antes de la decisión de la Fed y la pausa en las compras de Strategy

La principal criptomoneda extiende pérdidas en una jornada marcada por la cautela previa a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que se conocerá mañana. Strategy pausó sus compras de Bitcoin por primera vez en semanas.

Bitcoin (BTC) cede alrededor de un 1% y cotiza claramente por debajo de los u$s80.000 , mientras que Ethereum (ETH) lucha sin demasiado éxito por conservar los u$s2.300 . El resto de las altcoins opera mayoritariamente en rojo, llevando al mercado a perder cerca de un 0,9% de capitalización en las últimas 24 horas.

Los fondos cotizados (ETF) spot de Bitcoin siguen mostrando un comportamiento errático. Ayer captaron unos u$s110 millones , luego de registrar salidas por más de u$s600 millones el jueves pasado, que habían compensado parcialmente las entradas superiores a u$s500 millones del miércoles anterior.

La jornada estuvo marcada por tres factores convergentes: la cautela previa a la reunión de la Reserva Federal (Fed) , la pausa en las compras de Strategy y las crecientes dudas del mercado sobre la capacidad del sector de IA para rentabilizar sus inversiones, un factor que históricamente arrastra al mercado cripto dada su estrecha correlación con la renta variable tecnológica.

La novedad corporativa más relevante llegó desde Strategy , el principal tenedor corporativo de Bitcoin del mundo. La compañía no realizó compras ni ventas de la criptomoneda durante la semana del 19 al 25 de octubre, ni vendió acciones en el marco de su programa de mercado abierto.

Al 25 de octubre, Strategy posee aproximadamente 848.517 bitcoins , adquiridos por un total de u$s64.020 millones a un precio promedio de u$s75.446 por unidad , incluyendo comisiones y gastos.

La Fed, en el centro de la escena

Hoy arranca la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), cuya decisión de política monetaria se conocerá mañana. El mercado descuenta ampliamente una pausa en este encuentro, con las tasas manteniéndose en el 4%, pero anticipa una suba en diciembre.

En ese marco, los analistas señalan que el foco estará en el comunicado oficial —para medir cuántos miembros disienten de la decisión— y en la rueda de prensa posterior del presidente Kevin Warsh, de quien el mercado esperará pistas sobre el rumbo futuro de la política monetaria.

La persistencia de la inflación en Estados Unidos podría llevar al organismo a adoptar un tono más restrictivo de lo esperado, un escenario desfavorable para los activos especulativos.

Más allá de la Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón también podrían ofrecer señales adicionales sobre sus respectivas políticas monetarias, aunque se espera que ambos mantengan un sesgo restrictivo.

La IA, entre la euforia y el escepticismo

El impulso de la renta variable tecnológica vinculada a la inteligencia artificial no se trasladó a los activos digitales, pese a que Anthropic presentó la documentación para salir a cotizar en el Nasdaq.

El mercado cuestiona cada vez con más fuerza la capacidad de las grandes compañías tecnológicas para rentabilizar sus inversiones en IA y mira con suspicacia el nivel de gasto proyectado.

En ese contexto, Nvidia anunció que invertirá u$s3.000 millones en la oferta de acciones de Meta, que busca captar hasta u$s95.000 millones para acelerar su apuesta por la tecnología. Los resultados de Alphabet, Microsoft y Amazon, que se conocerán en los próximos días, podrían ser determinantes para el sentimiento del mercado.