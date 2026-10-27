Quién es Renato Iván Tabella, el principal sospechoso de los dos femicidios en Córdoba y Retiro

Tiene 28 años, no registra antecedentes penales y compartía en redes sociales imágenes de viajes, shows de heavy metal y acrobacias en BMX. Está detenido por dos crímenes ocurridos con pocos días de diferencia.

Renato Iván Tabella tiene 28 años y está detenido como principal sospechoso de dos femicidios ocurridos en Córdoba y Retiro.

Renato Iván Tabella, de 28 años, está detenido como principal sospechoso de los femicidios de Daniela Villalba, de 29 años, en Córdoba, y Tatiana Fernández, de 27, en el barrio porteño de Retiro . Los dos crímenes ocurrieron con pocos días de diferencia y las similitudes entre ambos casos llevaron a los investigadores a cruzar información para reconstruir los movimientos del acusado.

Hasta su detención, Tabella no registraba antecedentes penales. En sus redes sociales publicaba fotografías de recitales, viajes y acrobacias en bicicleta. Mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió en los dos departamentos y establecer el posible móvil, también reconstruye sus actividades y los contactos que habría mantenido por internet.

Tabella nació el 8 de julio de 1998. Según los registros consultados por Infobae, tenía declarado un domicilio fiscal en Huerta Grande y otro alternativo en La Falda , dos localidades del Valle de Punilla, en Córdoba. Sin embargo, en las últimas semanas se había instalado en la capital provincial para buscar trabajo.

Daniela Villalba, de 29 años, y Tatiana Fernández, de 27, fueron asesinadas con pocos días de diferencia en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con El Doce, llevaba apenas tres semanas viviendo con su hermana en un departamento del barrio Güemes. No tenía empleo formal ni figuraba inscripto como monotributista.

Sus publicaciones en redes sociales permiten conocer algunos de sus intereses. En Facebook compartía imágenes de recitales, entre ellos presentaciones de Malón y del Cosquín Rock . En una fotografía de marzo de 2016 aparecía con un costado de la cabeza rapado y una cresta. En Instagram, en cambio, mostraba imágenes más recientes vinculadas con el ciclismo.

El BMX, una disciplina que combina saltos y maniobras acrobáticas en bicicleta, era otra de sus aficiones. También había publicado fotografías de cuando practicaba esta actividad durante su adolescencia.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el acusado no tenía antecedentes penales: “Esta es una persona que no tiene antecedentes penales. Viajó a Buenos Aires en un colectivo de línea con su DNI”, explicó el funcionario.

Las citas por internet, bajo investigación

Uno de los aspectos centrales de la pesquisa es el posible contacto entre Tabella y las dos víctimas a través de Gemidos TV, una plataforma utilizada para ofrecer encuentros sexuales pagos. Según publicó El Doce, el acusado habría contactado por ese medio tanto a Villalba como a Fernández.

El cuerpo de Daniela Villalba fue encontrado el miércoles pasado en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba capital. La joven había sido asesinada con un arma blanca y estaba acostada sobre la cama, cubierta con una sábana.

La investigación se inició después del hallazgo de una valija con sangre en un contenedor de basura. A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron los movimientos de un hombre que había salido del edificio con ese equipaje. Para cuando lograron identificar a Tabella, el sospechoso ya se había trasladado a Buenos Aires.

Cómo vincularon los dos femicidios

En la Ciudad de Buenos Aires, Tabella habría vuelto a utilizar Gemidos.TV para contactar a una trabajadora sexual. Como la mujer estaba ocupada con otro cliente, lo derivó a Tatiana Fernández.

La joven, de 27 años, fue encontrada muerta el domingo por la mañana en un departamento de la calle Libertad, en Retiro. La autopsia determinó que falleció por asfixia mecánica por compresión.

Las similitudes entre las escenas y el seguimiento de los movimientos del sospechoso impulsaron el intercambio de información entre los investigadores de Córdoba y Buenos Aires. Una de las pistas surgió cuando la Policía se presentó en la casa de los padres de Tabella. Aunque explicaron que su hijo ya no vivía allí, aportaron el número de un segundo teléfono celular.

Cuando los investigadores llamaron a esa línea, el hombre respondió: “Estoy ocupado”. El número también había sido utilizado para contactar a la trabajadora sexual que lo derivó a Fernández. A esa coincidencia se sumaron registros de cámaras de seguridad y antenas telefónicas que lo ubicaron cerca del departamento de la víctima.

Durante la detención en un hotel porteño, la Policía secuestró dos teléfonos celulares, chips y otros elementos para peritar.

La detención en un hotel de Buenos Aires

Tabella fue detenido el domingo por la noche en la habitación 108 del Hotel Centro 1555, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio porteño de San Nicolás. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, chips y otros elementos que serán sometidos a pericias.

Se espera que el acusado sea trasladado a Córdoba, donde el fiscal Pablo Camacho investiga el femicidio de Daniela Villalba. En paralelo, la Justicia porteña continúa reuniendo pruebas por la muerte de Tatiana Fernández.

El móvil de los dos crímenes sigue siendo una de las principales incógnitas. Las pericias sobre los dispositivos secuestrados y el análisis de los movimientos del sospechoso serán parte de las medidas para avanzar en ambas investigaciones.