Argentina se ubica entre los 11 países con mejores cuentas fiscales, pero hay dos riesgos que preocupan a los inversores

Un informe destacó que el país sobresale a nivel internacional por sus resultados fiscales y el nivel de deuda en manos del sector privado. Sin embargo, la escasez de reservas y la incertidumbre electoral condicionan la confianza del mercado.

El informe destacó que 30 de los últimos 34 meses finalizaron con superávit primario

La Argentina se posiciona entre los 11 países con mejores indicadores fiscales del mundo, de acuerdo con un informe reciente, que analizó la situación de 98 economías con un Producto Bruto Interno (PBI) superior a los u$s50.000 millones. Sin embargo, pese a los avances en el ordenamiento de las cuentas públicas, la debilidad de las reservas internacionales y el riesgo político de cara a las elecciones de 2027 continúan siendo dos de los principales factores que condicionan la percepción de los inversores.

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De acuerdo al reporte de GMA Capital, en septiembre el Gobierno registró un superávit primario de $1,4 billones y un resultado financiero positivo de $0,9 billones. De esta manera, durante los primeros nueve meses del año acumuló excedentes equivalentes al 1,2% y al 0,3% del PBI, respectivamente.

El informe destacó que 30 de los últimos 34 meses finalizaron con superávit primario , lo que refleja la continuidad del ajuste fiscal implementado por la administración de Javier Milei.

En la comparación internacional, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectan para Argentina un superávit financiero equivalente al 0,4% del PBI en 2026, mientras que el promedio de los países relevados presenta un déficit del 3,33%.

En materia de endeudamiento, la deuda pública argentina representa el 69% del PBI, por encima del promedio internacional del 60%. No obstante, al excluir los compromisos dentro del propio sector público, el indicador se reduce al 42% del producto . Al combinar esta medición con el resultado financiero, Argentina ingresa en el grupo de los 11 países con mejores cuentas públicas de la muestra.

Reservas y elecciones: los dos riesgos que mira el mercado

A pesar de los resultados fiscales, GMA Capital identificó dos factores que explican por qué los activos argentinos todavía no reflejan plenamente esta mejora.

El primero está relacionado con el bajo nivel de reservas internacionales. Según el indicador de adecuación de reservas (ARA) del FMI, Argentina se encuentra entre las economías emergentes con menor cobertura, una situación que incrementa su vulnerabilidad frente a shocks externos y posibles restricciones de financiamiento.

Chart sobre reservas internacionales

A esto se suma el historial de incumplimientos de deuda, rupturas contractuales y episodios de elevada inflación, que lleva a los inversores a exigir mayores garantías de sostenibilidad macroeconómica.

El segundo factor es la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El informe advierte que las proyecciones sobre sostenibilidad de la deuda dependen, entre otras variables, de la continuidad del superávit primario y de las políticas económicas que se implementen durante los próximos años.

Bajo distintos escenarios electorales y de política económica, las trayectorias esperadas de deuda pueden variar significativamente, lo que incorpora una prima adicional de riesgo en las valuaciones de los activos argentinos.

La actividad económica, otro desafío para sostener el programa fiscal

En paralelo, el deterioro de la actividad económica plantea interrogantes sobre la capacidad de sostener los resultados fiscales y la recuperación del crecimiento.

Durante agosto, 10 de los 15 sectores relevados registraron caídas interanuales, mientras que apenas cinco mostraron avances. Pese a que la economía acumuló una expansión del 1,2% durante los primeros ocho meses del año, los últimos indicadores reflejaron una desaceleración.

Entre los sectores más afectados se encontraron la industria manufacturera, con una contracción del 3,2% interanual, y el comercio, que retrocedió un 3,5%. En conjunto, ambas actividades restaron 0,9 puntos porcentuales al nivel de actividad.

También registraron caídas la intermediación financiera (-3,8%), el transporte y las comunicaciones (-2,9%) y la construcción (-2,5%).

En contraste, la explotación de minas y canteras creció un 11,1% interanual, mientras que electricidad, gas y agua avanzó un 4,3% y hoteles y restaurantes, un 3,1%. Sin embargo, estos sectores no lograron compensar las contracciones del resto de la economía.