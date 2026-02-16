Bitcoin no logra recuperar los u$s70.000 en medio de rumores y tensiones entre Washington y exchanges de EEUU

Ese malestar dentro del ecosistema cripto contrasta con los buenos datos macroeconómicos conocidos en EEUU a finales de la pasada semana. A qué le está prestando atención el sector.

Las caídas generalizadas continúan en el mercado de las criptomonedas , con Bitcoin (BTC) ubicándose comodoamente por debajo de los u$s70.000 en el arranque de la semana, una situación que también se observa en la mayoría de las altcoins .

De esta manera, BTC cae un 0,7% en las últimas 24 horas y retrocede hasta los u$s68.500, mientras que el Ethereum (ETH) recorta más de un 1,6% y pierde el nivel de los u$s2.000.

En las 'altcoins' es más de lo mismo. Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Cardano (ADA) o Chainlink (LINK) cotizan con descensos similares a los de las dos grandes criptomonedas del mercado. Las únicas excepciones son Tron y Bitcoin Cash , con leves subas de entre 0,4% y 0,5%, respectivamente.

El Índice de Miedo y Codicia Cripto ("Crypto Fear & Greed Index" en inglés) continúa dando lecturas de "miedo extremo" , situándose en niveles similares a los vistos durante el colapso del 'exchange' FTX a finales de 2022 .

Ese malestar en el sector contrasta con los buenos datos macroeconómicos conocidos en EEUU a finales de la pasada semana. El primero fue que el informe de empleo de enero mostró un mercado laboral más fuerte de lo esperado . El segundo, que la inflación de ese mes se desaceleró en enero al 2,4% , mientras que la núcleo se moderó en su nivel más bajo desde 2021.

Esta semana serán clave dos importantes referencias como el PBI del cuarto trimestre en EEUU y, sobre todo, el deflactor de consumo privado de diciembre, el llamado índice PCE. Esta medida es la preferida por la Reserva Federal (Fed) para orientar su política monetaria.

Asimismo, el miércoles se conocerán las actas de la última reunión del banco central estadounidense, las cuales podrían dar más pistas sobre cómo ve el organismo la situación de la primera economía del mundo.

Sin claridad con Clarity

Un elemento que le puede sumar incertidumbre al ecosistema cripto es la falta de definiciones sobre la Ley Clarity, el proyecto que terminaría de definir el marco operativo para las stablecoins en EEUU. Se trata de un punto de controversia entre las propias empresas del sector, siendo Coinbase su principal detractora.

De hecho, la plataforma de exchange publicó a finales de la semana pasada su primer balance negativo desde 2023, producto de la fuerte corrección a finales de 2025 en el mercado cripto. Solamente el sector ligado a la operatoria con stablecoins, y que se vería perjudicado si la Ley Clarity se aprueba, mostró ganancias.

Sin embargo, desde Washington esperan que se apruebe lo antes posible. "Algo de claridad sobre la Ley Clarity le daría gran tranquilidad al mercado", dijo el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en una entrevista con CNBC el viernes. "Creo que es importante aprobar la Ley Clarity lo antes posible y que esté en el escritorio del presidente esta primavera".

Rumores de una reserva de Bitcoin

A eso se le suman los rumores que circulan en torno a la Reserva Estratégica de Bitcoin creado en marzo del año pasado por el presidente de EEUU, Donald Trump y la posibilidad de que la Casa Blanca "compraría Bitcoin a u$s60.000" como supuesto "piso" de precio.

En uno de sus últimos informes, el equipo de CoinEx Research explicó que "la Reserva no debe interpretarse como un 'fondo soberano de trading' ni como una herramienta para estabilizar el precio de Bitcoin", sino que su diseño conceptual "es más cercano a una política de custodia y administración patrimonial".

Y agregaron: "El corazón del diseño es custodiar activos ya existentes. Si se llegara a adquirir BTC adicional, el enfoque esperable sería neutral en presupuesto, lo cual es muy distinto de un plan abierto de compras spot para sostener el mercado".