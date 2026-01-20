Bitcoin cae a u$s91.000 y muestra cautela ante el comienzo del Foro Económico Mundial + Seguir en









La principal criptodivisa sufre la tensión geopolítica, que ahora tiene en el centro de la escena a Groenlandia.

Cotización de la criptodivisa hoy. Kaboompics.com

Las criptomonedas operan con disparidad en el cierre de este martes 20 de enero, con un mercado atento a la pospuesta ley de criptomonedas en Estados Unidos y a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia. Bitcoin (BTC) se mantiene casi estable en la zona de los u$s91.092,45 , según Binance.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) recorta 3,4% y se ubica en torno a los u$s3.098. Entre las altcoins destacan la pérdida de Ripple (XRP) (-2,5%) y de Solana (Sol) (-3,5%).

Embed Trump quiere Groenlandia a toda costa La amenaza de Trump sobre los aranceles de importación de hasta el 25% a varios países europeos importantes, incluidos Dinamarca, Francia y el Reino Unido, golpearon a los mercados globales.

Asimismo, remarcó el lunes por la noche que discutirá sobre Groenlandia cuando asista al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta semana. El mandatario republicano reiteró en varias ocasiones su interés por quedarse con la isla, con el argumento de que servirá para la seguridad nacional de EEUU.

De esta forma, Trump pone el dedo en la llaga una vez más y vuelve a romper el panorama geopolitico, cuya incertidumbre contribuyó a la caída de activos de riesgo como Bitcoin y otras criptomonedas.

