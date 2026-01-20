SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de enero 2026 - 08:15

Bitcoin cae a u$s91.000 y muestra cautela ante el comienzo del Foro Económico Mundial

La principal criptodivisa sufre la tensión geopolítica, que ahora tiene en el centro de la escena a Groenlandia.

Cotización de la criptodivisa hoy.

Cotización de la criptodivisa hoy.

Kaboompics.com

Mientras tanto, Ethereum (ETH) recorta 3,4% y se ubica en torno a los u$s3.098. Entre las altcoins destacan la pérdida de Ripple (XRP) (-2,5%) y de Solana (Sol) (-3,5%).

Trump quiere Groenlandia a toda costa

La amenaza de Trump sobre los aranceles de importación de hasta el 25% a varios países europeos importantes, incluidos Dinamarca, Francia y el Reino Unido, golpearon a los mercados globales.

Asimismo, remarcó el lunes por la noche que discutirá sobre Groenlandia cuando asista al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta semana. El mandatario republicano reiteró en varias ocasiones su interés por quedarse con la isla, con el argumento de que servirá para la seguridad nacional de EEUU.

De esta forma, Trump pone el dedo en la llaga una vez más y vuelve a romper el panorama geopolitico, cuya incertidumbre contribuyó a la caída de activos de riesgo como Bitcoin y otras criptomonedas.

