El mayor exchange cripto superó los 300 millones de usuarios y alcanzó volúmenes récord en 2025

Binance se convirtió en el primer exchange autorizado bajo el marco regulatorio de la FSRA del Abu Dhabi Global Market.

El informe anual de Binance, con señales positivas.

Binance superó los 300 millones de usuarios registrados y procesó u$s34.000 millones en volumen de operaciones en todos sus productos, con un volumen spot superior a los u$s7.100 millones, según su informe anual State of the Blockchain Report 2025.

El documento recoge los datos más relevantes y métricas de crecimiento en regulación, liquidez, adopción institucional, descubrimiento en Web3, protección del usuario y uso cotidiano de las criptomonedas.

“El 2025 fue un año clave en el que Binance consolidó toda clase de hitos. El crecimiento en el número de usuarios, la liquidez récord, el aumento en la participación institucional y la expansión en herramientas y pagos reflejan cómo crece la confianza en nuestro ecosistema y el trabajo constante para alcanzar la misión de la libertad monetaria global en cada paso del camino", celebró Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina.

Binance criptos.jpeg El 2025 de Binance, en datos Binance se convirtió en el primer exchange autorizado bajo el marco regulatorio de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) del Abu Dhabi Global Market (ADGM), que asegura gobernanza, gestión de riesgos, custodia, compensación y protección al consumidor, alineando las criptomonedas con los mercados financieros tradicionales.

El volumen acumulado histórico de las operaciones alcanzó los u$s145.000 millones. Además, amplió sus mercados spot a 490 criptomonedas y 1,889 pares spot, y la cobertura de futuros a 584 monedas.

Asimismo, en materia de seguridad y confianza, Binance logró desde 2023 reducir en un 96% la exposición directa a principales categorías de fondos ilícitos. En 2025, los controles de Binance ayudaron a prevenir pérdidas por fraudes y estafas por un valor potencial de u$s6.690 millones para 5.4 millones de usuarios. Por otra parte, Binance Alpha 2.0 se convirtió en una plataforma principal de descubrimiento integrada en la experiencia Binance, superando los u$s1.000 millones en volumen y sumando 17 millones de usuarios en 2025. Se distribuyeron 782 millones en recompensas a través de 254 airdrops. Los controles de riesgo bloquearon 270.000 intentos de fraude, manteniendo las recompensas para usuarios reales.

