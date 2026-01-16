Bitcoin se estanca en u$s95.000, y la fallida ley de criptomonedas en EEUU impide su crecimiento + Seguir en









El rechazo de Coinbase a un proyecto que propone un marco regulatorio para las criptodivisas se recibió como una señal negativa en el mercado.

Cotización de Bitcoin hoy. Pixabay

El mercado de las criptomonedas opera con una ligera tendencia a la baja. Bitcoin (BTC), que llegó a alcanzar los u$s97.000, cae 1,6% hasta los u$s95.263, luego de que no se avanzara con la ley de criptomonedas por la oposición de Coinbase. De todas formas, la principal divisa acumula un crecimiento semanal del 5,4%.

Ethereum (ETH) recorta 1,9% y se ubica en u$s3.296, mientras que las altcoins también siguen esta tendencia: BNB baja 0,8%; Ripple (XRP) registra una sensible caída del 2,7%; y Solana (Sol) hace lo propio por 1,7%.

Embed La ley de criptomonedas perjudica el crecimiento de Bitcoin El Comité Bancario del Senado de EEUU pospuso en la jornada del miércoles la discusión de un proyecto de ley sobre criptomonedas, apenas horas después de que Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase Global Inc, expresara su oposición a la medida.

Más temprano, Armstrong criticó en sus redes sociales el proyecto; se opone a la prohibición de acciones tokenizadas, prohibiciones sobre finanzas descentralizadas, menor supervisión por parte de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) y "borradores de enmiendas que acabarían con las recompensas en stablecoins".

"Esta versión sería materialmente peor que el statu quo actual. Preferimos no tener ley a tener una mala ley", explicó Armstrong, criticando la medida bipartidista.

El optimismo por la ley que le brindaría un marco regulatorio a este mercado creció durante la semana, y de hecho provocó una tendencia alcista que llevó a Bitcoin a los u$s97.000. Sin embargo, su retraso significó un menor apetito por estos activos de riesgo.

