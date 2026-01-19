SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
19 de enero 2026 - 09:03

Bitcoin retrocede a u$s92.000 y sufre las medidas arancelarias de Donald Trump sobre Groenlandia

La principal criptodivisa no pudo sostenerse mucho tiempo por encima de los u$s95.000.

Cotización de Bitcoin este lunes 19 d enero de 2026.

Cotización de Bitcoin este lunes 19 d enero de 2026.

Depositphotos

Mientras tanto, Ethereum (ETH) recorta 3% y se ubica en u$s3.218,21. Las altcoins siguen esta tendencia: BNB retrocede 1,9%; RIpple (XRP) baja 3,9%; y Solana (Sol) anota caídas de 6,1%.

Informate más
Embed

Las medidas arancelarias de Trump impactan en Bitcoin

Así como sucedió con su incursión militar en Venezuela a comienzos del 2026, Donald Trump aseguró que impondrá aranceles de importación de hasta el 25% a varios países europeos importantes, incluidos Dinamarca, Francia y el Reino Unido, hasta que se llegue a un acuerdo para entregar Groenlandia a Washington.

La medida por parte del presidente de Estados Unidos fue rechazada por líderes europeos, mientras que Francia se prepara para ejecutar medidas económicas como represalia. El republicano exigió en reiteradas ocasiones Groenlandia por motivos de seguridad nacional, y no descartó la posibilidad de una acción militar en el territorio danés, una amenaza que tiene su peso por antecedentes.

Las amenazas arancelarias de Trump disminuyeron el interés por el riesgo necesario para invertir en activos especulativos, con el oro por encima de las criptomonedas. En este clima, los mercados de criptomonedas vieron u$s869,5 millones en posiciones liquidadas durante las últimas 24 horas.

A esto se suma la ley de criptomonedas, que estaba destinado a establecer un marco regulatorio estadounidense para la industria de las criptomonedas y que se pospuso en EEUU por pedido de Coinbase.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias