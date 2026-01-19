Bitcoin retrocede a u$s92.000 y sufre las medidas arancelarias de Donald Trump sobre Groenlandia + Seguir en









La principal criptodivisa no pudo sostenerse mucho tiempo por encima de los u$s95.000.

Cotización de Bitcoin este lunes 19 d enero de 2026. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera a la baja, con Bitcoin (BTC) liderando una caída del 2,2% hasta los u$s92.985,17, según Binance. Su precio está condicionado tanto por la pospuesta ley de criptomonedas en Estados Unidos como por las medidas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) recorta 3% y se ubica en u$s3.218,21. Las altcoins siguen esta tendencia: BNB retrocede 1,9%; RIpple (XRP) baja 3,9%; y Solana (Sol) anota caídas de 6,1%.

Embed Las medidas arancelarias de Trump impactan en Bitcoin Así como sucedió con su incursión militar en Venezuela a comienzos del 2026, Donald Trump aseguró que impondrá aranceles de importación de hasta el 25% a varios países europeos importantes, incluidos Dinamarca, Francia y el Reino Unido, hasta que se llegue a un acuerdo para entregar Groenlandia a Washington.

La medida por parte del presidente de Estados Unidos fue rechazada por líderes europeos, mientras que Francia se prepara para ejecutar medidas económicas como represalia. El republicano exigió en reiteradas ocasiones Groenlandia por motivos de seguridad nacional, y no descartó la posibilidad de una acción militar en el territorio danés, una amenaza que tiene su peso por antecedentes.

Las amenazas arancelarias de Trump disminuyeron el interés por el riesgo necesario para invertir en activos especulativos, con el oro por encima de las criptomonedas. En este clima, los mercados de criptomonedas vieron u$s869,5 millones en posiciones liquidadas durante las últimas 24 horas.

A esto se suma la ley de criptomonedas, que estaba destinado a establecer un marco regulatorio estadounidense para la industria de las criptomonedas y que se pospuso en EEUU por pedido de Coinbase.

Temas Bitcoin

Criptomonedas