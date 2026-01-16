BlackRock acelera su apuesta cripto y eleva en u$s22.000 millones su exposición en Bitcoin y Ethereum

El mayor fondo de inversiones del mundo no da tregua en su estrategia sobre los activos digitales. El año pasado elevó su exposición a las criptos en más de u$s20.000 millones, pero en el arranque de 2026 se mantuvo muy activo en el mercado.

Larry Fink , CEO del mayor fondo del mundo, BlackRock , no solo mantiene la apuesta por las criptomonedas, sino que la incrementa cada vez más. Así se desprende del último informe sobre el mercado cripto de Finbold , correspondiente a 2025, donde la gestora elevó en u$s22.000 millones su exposición a estos activos digitales.

Según Finbold, el valor de las tenencias de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) de BlackRock aumentó de u$s54.830 millones a u$s77.350 millones en los últimos doce meses. Esto representa un incremento de u$s22.520 millones , o una ganancia anual del 41,07% , de acuerdo con datos de la plataforma de análisis blockchain Arkham .

Al analizar la cartera de la mayor gestora del mundo, Bitcoin se mantuvo como el principal motor de la exposición cripto de BlackRock . Durante el período analizado, las tenencias de BTC aumentaron de aproximadamente 552.550 BTC a 770.380 BTC , lo que representa un incremento de 217.830 BTC .

Medido en dólares, la exposición a Bitcoin pasó de u$s51.160 millones a u$s67.140 millones , un aumento de u$s15.980 millones , equivalente a un crecimiento interanual del 31,24% .

Por su parte, Ethereum fue el activo con mayor crecimiento porcentual . Las tenencias de ETH de BlackRock se expandieron de alrededor de 1,07 millones de ETH a 3,48 millones , sumando aproximadamente 2,41 millones de ETH en 2025.

El valor de estas posiciones subió de u$s3.590 millones a u$s10.210 millones, un aumento de u$s6.620 millones, lo que implica que prácticamente se triplicaron (+184,40%) en el año.

Los analistas de Finbold señalan que estas cifras subrayan no solo la demanda institucional sostenida por activos cripto, sino también la tendencia de BlackRock a desplegar capital de manera constante durante períodos de consolidación, en lugar de perseguir subas de precios de corto plazo.

ETF, flujos y fuerte arranque de 2026

El informe también destaca el rol clave de los fondos cotizados en bolsa (ETF), especialmente durante el primer trimestre de 2025, pese a la volatilidad de los precios. A fines de marzo, BlackRock tenía aproximadamente 575.860 BTC y 1,17 millones de ETH, con una cartera combinada valuada en u$s49.850 millones.

Según Finbold, la caída temporal en la valuación reflejó la volatilidad general del mercado más que una reducción de exposición, ya que la acumulación continuó de forma subyacente. Este impulso se aceleró en el segundo trimestre: al cierre de junio, la cartera cripto creció en u$s23.910 millones, pasando de u$s54.770 millones a u$s78.670 millones.

Durante el tercer trimestre se produjo el mayor salto. Entre julio y septiembre, la cartera cripto de BlackRock se disparó hasta u$s102.090 millones, un incremento del 28% en apenas tres meses. Si bien Bitcoin sumó cerca de u$s11.000 millones, Ethereum fue el activo más destacado, con un salto de más del 260%, impulsado por el creciente interés institucional en rendimientos vinculados a Ethereum, tokenización y casos de uso en liquidación.

En el arranque de 2026, BlackRock mantuvo esta estrategia agresiva. Según Coinglass, la firma canalizó aproximadamente u$s1.240 millones hacia Bitcoin y Ethereum a través de sus ETF spot. Solo el iShares Bitcoin Trust acumuló u$s888,6 millones en los primeros días del año, con un pico diario de u$s372,5 millones el 5 de enero.

En Ethereum, el ETF spot de la gestora captó u$s348,9 millones, con una compra diaria récord de u$s198,8 millones el 6 de enero, reflejando un patrón de acumulación sostenida.

Estas compras contribuyeron a sostener al mercado cripto en el inicio de 2026, con Bitcoin intentando consolidarse por encima de los u$s90.000 y Ethereum sobre los u$s3.000. En paralelo, el mercado de ETF al contado continúa ganando protagonismo: Morgan Stanley presentó una solicitud para lanzar un ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos, en una nueva señal de expansión del interés institucional por los activos digitales.